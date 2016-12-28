Евгений Шучалин избран главой Прилузья

28 декабря 2016 года, 13:03 | Прилузский

Евгений Шучалин избран главой Прилузского района.

Сегодня на заседании Совета муниципального района "Прилузский" из числа депутатов единогласно Главой муниципального района - Председателем Совета муниципального района "Прилузский" избран депутат от избирательного округа №5 Евгений Шучалин.

Напомним, кресло главы района оказалось пустым после того, как прежний глава Совета написала заявление о сложении с себя полномочий.

Кандидатура председателя комиссии по правопорядку и депутатской этике Шучалина была выдвинута руководителем фракции "Единая Россия" Т.Соколовой и стала единственной в списке.

В присутствии депутатского корпуса, глав муниципальных образований сельских поселений, руководителей предприятий, учреждений и организаций новый глава принял присягу.

Евгений Петрович уроженец Прилузского района, 1979 года рождения, имеет высшее образование по направлению "Юриспруденция".
Стаж работы в Органах внутренних дел Российской Федерации и в Государственной противопожарной службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий "МЧС России" более 20 лет.
Последние 4 года возглавляет Отряд противопожарной службы Республики Коми № 18 ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты". Имеет ведомственные награды и звания, Почетный знак "МЧС России".

Светлана Быковская
Ключевые слова: выборы
Рубрика: Политика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:25 28.12.2016
На портал "Активный регион" поступил сигнал об опасном башенном кране на строительной площадке Сыктывкара
09:11 28.12.2016
Оштрафован руководитель администрации Печорского района
08:08 28.12.2016
Только каждый пятый россиян ждет годовое вознаграждение


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus