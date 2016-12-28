Евгений Шучалин избран главой Прилузья

Евгений Шучалин избран главой Прилузского района.



Сегодня на заседании Совета муниципального района "Прилузский" из числа депутатов единогласно Главой муниципального района - Председателем Совета муниципального района "Прилузский" избран депутат от избирательного округа №5 Евгений Шучалин.

Напомним, кресло главы района оказалось пустым после того, как прежний глава Совета написала заявление о сложении с себя полномочий.

Кандидатура председателя комиссии по правопорядку и депутатской этике Шучалина была выдвинута руководителем фракции "Единая Россия" Т.Соколовой и стала единственной в списке.

В присутствии депутатского корпуса, глав муниципальных образований сельских поселений, руководителей предприятий, учреждений и организаций новый глава принял присягу.



Евгений Петрович уроженец Прилузского района, 1979 года рождения, имеет высшее образование по направлению "Юриспруденция".

Стаж работы в Органах внутренних дел Российской Федерации и в Государственной противопожарной службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий "МЧС России" более 20 лет.

Последние 4 года возглавляет Отряд противопожарной службы Республики Коми № 18 ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты". Имеет ведомственные награды и звания, Почетный знак "МЧС России".