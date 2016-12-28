Дети из Коми спели в Москве на концерте в память о жертвах авиакатастрофы в Сочи

28 декабря 2016 года, 13:35 |
gov.cap.ru

В Государственном Кремлевском дворце 27 декабря состоялся концерт сводного Детского хора России и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В связи с трагическими событиями, вместо запланированного новогоднего, выступление прошло как концерт в память о жертвах авиакатастрофы, его программа была изменена.

От Республики Коми в Детский хор России вошли десять юных талантов – учащиеся Гимназии искусств при главе Республики Коми и Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

Выезд детей для участия в концерте состоялся при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

***Детский хор России – коллектив из тысячи юных исполнителей, создан в 2013 году по инициативе Всероссийского хорового общества при поддержке Правительства и Министерства культуры.

Комиинформ
Ключевые слова: хор
Рубрика: Общество
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