В Коми пройдет фестиваль национальной и этнической моды "Северный стиль"

В Коми в 2017 году пройдет Республиканский фестиваль национальной и этнической моды "Северный стиль".

Мероприятие запланировано на март. Его организаторами выступят Министерство национальной политики региона и Коми ремесленная палата.

Ожидается, что к участию в событии будут привлечены не менее 20 дизайнеров, творческих мастерских, мастеров народных художественных промыслов и ремесел, художников.

Мероприятие будет реализовано в рамках госпрограммы "Культура Республики Коми".

Напомним, в 2016 году Коми ремесленная палата получила президентский грант на сумму 2,1 миллиона рублей на возрождение традиций народных промыслов и ремесел. Фестиваль моды был включен в план проведения мероприятий в рамках заявленного на грант проекта.