В Ухтинском районе водитель "пятнадцатой" погиб при буксировке автомобиля

В Ухтинском районе произошло смертельное ДТП с участием буксируемого автомобиля.

Как сообщили "Комиинформу" в Гоставтоинспекции Коми, ДТП произошло на трассе Сыктывкар-Ухта.

Водитель "Рено" на гибкой сцепке буксировал автомобиль ВАЗ 2115. На 302 км дороги ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной УРАЛ.

Водитель "пятнадцатой" погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД,