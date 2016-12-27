В Ухтинском районе водитель "пятнадцатой" погиб при буксировке автомобиля
27 декабря 2016 года, 18:36 | Ухта
В Ухтинском районе произошло смертельное ДТП с участием буксируемого автомобиля.
Как сообщили "Комиинформу" в Гоставтоинспекции Коми, ДТП произошло на трассе Сыктывкар-Ухта.
Водитель "Рено" на гибкой сцепке буксировал автомобиль ВАЗ 2115. На 302 км дороги ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной УРАЛ.
Водитель "пятнадцатой" погиб.
Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД,
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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