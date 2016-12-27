Деятельность шахт АО "Воркутауголь" по ведению горных работ приостановлена

27 декабря 2016 года, 16:06 | Воркута
Фото vorkutaugol.ru

По постановлению Воркутинского городского суда на 90 суток приостановлена деятельность по ведению горных работ во всех шахтах АО "Воркутауголь" ("Заполярная-2", "Комсомольская", "Воргашорская"). С протоколом об административном правонарушении в суд обратился Воркутинский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора.

По данным "Республики", нарушение, допущенное АО "Воркутауголь" состояло в том, что компания не в полном объеме выполнила мероприятия по локализации причин аварии, предусмотренные одним из пунктов акта технического расследования причин аварии, произошедшей 25 февраля 2016 года в шахте "Северная". В частности, вентиляционные устройства всех шахт должны были быть оборудованы блокировкой, препятствующей одновременному открытию дверей. Срок выполнения мероприятий истек 1 декабря 2016 года. Поскольку к этой дате их выполнили не в полном объеме, Ростехнадзор обратился в суд, который 26 декабря признал АО "Воркутауголь" виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность по ведению горных работ. Постановление суда подлежит исполнению с момента его вынесения.

Как пояснили в прокуратуре Воркуты, деятельность по ведению горных работ в шахтах может быть возобновлена после устранения нарушений. По некоторым данным, АО "Воркутауголь" уже обратилось в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения вышеуказанного административного наказания в связи с полным устранением нарушений, рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, 27 декабря.

Комиинформ
Ключевые слова: шахта
Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:33 27.12.2016
В новогоднюю ночь в Коми будет тепло, но ветрено
10:42 27.12.2016
В Коми наградили победителей конкурса "Бизнес — глазами детей"
10:04 27.12.2016
По просьбе жителей Сыктывкара введены дополнительные рейсы автобуса по маршруту №38


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus