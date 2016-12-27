Имена лучших спортсменов назвали в Коми
Имена лучших спортсменов Коми назвали сегодня на коллегии Министерства физической культуры и спорта республики. Победителей республиканского конкурса "Моя республика – спортивная республика" выявляли на основании результативности выступлений спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях в 2016-ом году.
Спортсмены участвовали в конкурсе в шести номинациях. В номинации "10 лучших спортсменов Республики Коми по видам спорта, включенных в программу Олимпийских игр", победителями признаны:
1. Белорукова Юлия, лыжные гонки (г. Сосногорск);
2. Булохова Елена, плавание (г. Воркута);
3. Виценко Алексей, лыжные гонки (Удорский район);
4. Вокуев Ермил, лыжные гонки (Ижемский район);
5. Иваненко Анастасия, плавание (г. Воркута);
6. Кадирова Фануза, хоккей (г. Ухта);
7. Крылова Виктория, бокс (г. Усинск);
8. Паршукова Екатерина, пулевая стрельба (Усть-Куломский район);
9. Семиков Илья, лыжные гонки (г. Сыктывкар);
10. Сухоруков Александр, плавание (г. Ухта);
11. Царева Ольга, лыжные гонки (Корткеросский район).
В номинации "5 лучших спортсменов Республики Коми по видам спорта, не включенных в программу Олимпийских игр":
1. Братусь Екатерина, пауэрлифтинг (г. Сыктывкар);
2. Дьяконов Иван, универсальный бой (Сыктывдинский район);
3. Оганесян Мерген, тхэквондо (г. Сыктывкар);
4. Олифер Владислав, тхэквондо (г. Сыктывкар);
5. Шумаев Максим, авиамодельный спорт (г. Печора).
В номинации "10 лучших спортсменов по адаптивным видам спорта":
-
Барышев Алексей, боулинг (г. Сыктывкар);
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Валейская Ксения, плавание (г. Сыктывкар);
-
Головина Раиса, лыжные гонки (г. Сыктывкар);
-
Голубков Иван, лыжные гонки (г. Сыктывкар);
-
Густов Иван, лыжные гонки (г. Сыктывкар);
-
Иовлева Мария, лыжные гонки и биатлон (г. Сыктывкар);
-
Майоров Владимир, лыжные гонки (г. Сыктывкар);
-
Маринцева Галина, лыжные гонки (г. Сыктывкар);
-
Мартюшев Иван, лыжные гонки (г. Сыктывкар);
10. Михалевский Андрей, боулинг (г. Сыктывкар);
11. Мишарина Любовь, лыжные гонки (г. Сыктывкар);
12. Симановский Игорь, боулинг (г. Сыктывкар).
В номинации "3 лучших спортсмена – ветерана":
1. Кузнецов Игорь, лыжные гонки (Усть-Вымский район);
2. Носов Константин, легкая атлетика (г. Ухта);
3. Рахмангулов Рамиль, греко-римская борьба (г. Ухта).
В номинации "5 лучших молодых спортсменов (спортивный резерв)":
1. Гладышева Катрин, тхэквондо (г. Ухта);
2. Изъюров Артем, тхэквондо (г. Сыктывкар);
3. Кетия Инар, спортивная борьба (вольная) (г. Сыктывкар);
4. Чумовицкая Анна, рукопашный бой (г. Сосногорск);
5. Шибанова Мария, спортивная борьба (вольная) (г. Сыктывкар).
В номинации "3 авангардных спортсмена"
1. Алиев Дмитрий, фигурное катание (г. Ухта);
2. Гагаринова Ксения, пулевая стрельба (г. Воркута);
3. Лисица Матвей, спортивная борьба (вольная) (г. Сыктывкар);
4. Некрасов Андрей, лыжные гонки (Усть-Вымский район).
Награды лучшим спортсменам республики вручат в первом квартале 2017-го.
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