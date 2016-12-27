Имена лучших спортсменов назвали в Коми

27 декабря 2016 года, 11:40 |
Фото из архива "Комиинформа"

Имена лучших спортсменов Коми назвали сегодня на коллегии Министерства физической культуры и спорта республики. Победителей республиканского конкурса "Моя республика – спортивная республика" выявляли на основании результативности выступлений спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях в 2016-ом году.

Спортсмены участвовали в конкурсе в шести номинациях. В номинации "10 лучших спортсменов Республики Коми по видам спорта, включенных в программу Олимпийских игр", победителями признаны:

1. Белорукова Юлия, лыжные гонки (г. Сосногорск);

2. Булохова Елена, плавание (г. Воркута);

3. Виценко Алексей, лыжные гонки (Удорский район);

4. Вокуев Ермил, лыжные гонки (Ижемский район);

5. Иваненко Анастасия, плавание (г. Воркута);

6. Кадирова Фануза, хоккей (г. Ухта);

7. Крылова Виктория, бокс (г. Усинск);

8. Паршукова Екатерина, пулевая стрельба (Усть-Куломский район);

9. Семиков Илья, лыжные гонки (г. Сыктывкар);

10. Сухоруков Александр, плавание (г. Ухта);

11. Царева Ольга, лыжные гонки (Корткеросский район).

В номинации "5 лучших спортсменов Республики Коми по видам спорта, не включенных в программу Олимпийских игр":

1. Братусь Екатерина, пауэрлифтинг (г. Сыктывкар);

2. Дьяконов Иван, универсальный бой (Сыктывдинский район);

3. Оганесян Мерген, тхэквондо (г. Сыктывкар);

4. Олифер Владислав, тхэквондо (г. Сыктывкар);

5. Шумаев Максим, авиамодельный спорт (г. Печора).

В номинации "10 лучших спортсменов по адаптивным видам спорта":

  1. Барышев Алексей, боулинг (г. Сыктывкар);

  2. Валейская Ксения, плавание (г. Сыктывкар);

  3. Головина Раиса, лыжные гонки (г. Сыктывкар);

  4. Голубков Иван, лыжные гонки (г. Сыктывкар);

  5. Густов Иван, лыжные гонки (г. Сыктывкар);

  6. Иовлева Мария, лыжные гонки и биатлон (г. Сыктывкар);

  7. Майоров Владимир, лыжные гонки (г. Сыктывкар);

  8. Маринцева Галина, лыжные гонки (г. Сыктывкар);

  9. Мартюшев Иван, лыжные гонки (г. Сыктывкар);

    10. Михалевский Андрей, боулинг (г. Сыктывкар);

    11. Мишарина Любовь, лыжные гонки (г. Сыктывкар);

    12. Симановский Игорь, боулинг (г. Сыктывкар).

В номинации "3 лучших спортсмена – ветерана":

1. Кузнецов Игорь, лыжные гонки (Усть-Вымский район);

2. Носов Константин, легкая атлетика (г. Ухта);

3. Рахмангулов Рамиль, греко-римская борьба (г. Ухта).

В номинации "5 лучших молодых спортсменов (спортивный резерв)":

1. Гладышева Катрин, тхэквондо (г. Ухта);

2. Изъюров Артем, тхэквондо (г. Сыктывкар);

3. Кетия Инар, спортивная борьба (вольная) (г. Сыктывкар);

4. Чумовицкая Анна, рукопашный бой (г. Сосногорск);

5. Шибанова Мария, спортивная борьба (вольная) (г. Сыктывкар).

В номинации "3 авангардных спортсмена"

1. Алиев Дмитрий, фигурное катание (г. Ухта);

2. Гагаринова Ксения, пулевая стрельба (г. Воркута);

3. Лисица Матвей, спортивная борьба (вольная) (г. Сыктывкар);

4. Некрасов Андрей, лыжные гонки (Усть-Вымский район).

Награды лучшим спортсменам республики вручат в первом квартале 2017-го.

Геня Джавршян
Ключевые слова: Минспорт Коми, лучшие спортсмены Республики Коми, коллегия
Рубрика: Спорт
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