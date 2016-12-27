Реформа образования принесла обратный эффект: Россия перестала читать

Журналист, заместитель председателя Госдумы РФ, потомок великого Льва Толстого Пётр Толстой предложил "Известиям" свой взгляд на нынешнее состояние культуры в стране, о воспитании нравственного человека, русской литературе и национальной безопасности.

В ходе прошедшей в минувшую пятницу пресс-конференции президента Владимира Путина спросили о будущем библиотек, напомнив приведенную им ранее цитату академика Дмитрия Лихачева о необходимости "воспитания нравственного человека". Кому-то, возможно, проблема выживания библиотек может показаться не столь важной и глобальной на фоне остальных, заявленных на пресс-конференции. Но президент неоднократно называл сбережение русского языка, литературы и культуры приоритетным направлением национальной безопасности.

Библиотеки — лишь часть проблемы, обозначенной как "воспитание нравственного человека". Интерес к книге можно восстановить лишь комплексно, воспитывая интерес к русским писателям, развивая сети книжных магазинов в небольших городах. Знание своей литературы и истории — непременное условие воспитания того самого нравственного человека, о котором говорил президент Владимир Путин. "Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства", — продолжил бы мысль Дмитрий Лихачев. И в русской литературе и истории есть всё необходимое для духовно-нравственного воспитания. Главное — донести эти знания, научить пользоваться ими.

Фото Алексея Белкина, ТАСС

Но прежде хотелось бы обратить внимание еще на одно, на мой взгляд, не менее знаковое мероприятие, которое также состоялось на прошедшей неделе. Речь идет о форуме "Возвращение русской классики", в котором приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. Особое внимание было уделено проблемам преподавания русского языка и литературы в школах.

Наши дети перестали читать, они не знают русскую классику и не умеют грамотно формулировать свои мысли. При этом, согласно результатам международных исследований, проводимых по возрастным группам, российские младшие школьники имеют достаточно высокие показатели читательской грамотности, а к подростковому возрасту оказываются в подвале рейтингов. К сожалению, эти данные трудно соотносятся с воспитанием нравственного человека.

И никакая модернизация, никакое развитие информационного общества эту проблему не решат — делая выбор в любви, в жизни, в работе, вы же не спрашиваете: "Ок, Гугл, как мне поступить?" Выбор должен основываться абсолютно на другом. Никакого смысла в электронных досках нет, если не решен главный вопрос — что на них писать? Многолетняя реформа образования, проводимая под лозунгом эффективности, дала результат, обратный желаемому.

К счастью, "лёд тронулся". Министерство образования намерено провести экспертизу учебников, изменить подход к самой системе образования. И первый шаг на пути к этому уже сделан — в ЕГЭ вернули сочинения и идет постепенный отказ от заданий в форме тестирования.

Русская культура основана на литературе, на книге. И книжные магазины, и библиотеки в их классическом понимании, к огромному сожалению, действительно исчезают, отодвинутые на периферию общественного сознания "невидимой рукой рынка". Сегодня они переживают не самые простые времена, особенно в глубинке. В тысячах населенных пунктов по всей России при отсутствии театров и музеев библиотеки и дома культуры стали единственными островками непотребительской цивилизации для людей.

Упомянутый выше академик Дмитрий Лихачев назвал книги "величайшим из величайших достижений человеческой культуры". И в современном, стремительно развивающемся мире на смену бумажным книгам приходят книги электронные. От технологического прогресса никуда не деться, да и стоит ли? Если современному человеку, сегодняшним школьникам и студентам удобнее и привычнее читать с планшетов и телефонов, то так тому и быть. Главное ведь — что именно они читают, каков "контент", а не то, какие средства для этого используются — привычная бумажная книга или электронный носитель.

Русская литература — бесценный памятник мировой культуры, прикоснуться к которому, в отличие от памятников археологических, доступно каждому. И этим необходимо пользоваться. Русская литература — от Средневековья до наших дней — является отражением великой истории России и носителем "великого и могучего, правдивого и свободного" русского языка, каким его без всякого преувеличения считал Тургенев и пренебрежение к которому воспитывала в последние годы наша система образования.

Сохранение русской культуры, русской литературы, любви к книге — особенно сейчас, когда происходит переосмысление ценностей образования, — дело государственной важности.

Хотелось бы обратить внимание еще на один сопутствующий момент: какими бы модернизированными и мультимедийными не стали библиотеки, в них не начнут ходить снова, пока мы не вернем саму культуру чтения. Она была потеряна в тот момент, когда идею любви к Родине и гордости за свою страну заменили на идею потребления и материального успеха. Именно в этот момент мы утратили звание самой читающей нации в мире, утратили нравственные ориентиры и уважение к самим себе.

В июне 2016 года премьер Дмитрий Медведев высказался за создание в России Национальной программы поддержки детского чтения, а месяцем ранее президент Владимир Путин назвал вопросом национальной безопасности сбережение русского языка, литературы и культуры. Возможно, пришло время вернуть нашим детям русскую литературу, а России — звание самой читающей страны в мире.