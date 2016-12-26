Замначальника Сыктывкарского управления МВД по транспорту Эльдар Шукюров арестован
Заместитель начальника Сыктывкарского управления МВД по транспорту Эльдар Шукюров арестован на два месяца.
Меру пресечения вынес сегодня Сыктывкарский городской суд.
Напомним, замначальника транспортной полиции подозревают в получении взятки (ч.2 статьи 290 УК РФ).
Известно, что задержанный вымогал денежные средства у своих подчиненных.
Ольга Белова
Рубрика: Право
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