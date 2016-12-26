Замначальника Сыктывкарского управления МВД по транспорту Эльдар Шукюров арестован

Известно, что задержанный вымогал денежные средства у своих подчиненных.

Заместитель начальника Сыктывкарского управления МВД по транспорту Эльдар Шукюров арестован на два месяца.

Ольга Белова

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