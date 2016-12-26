Замначальника Сыктывкарского управления МВД по транспорту Эльдар Шукюров арестован

26 декабря 2016 года, 18:43 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Заместитель начальника Сыктывкарского управления МВД по транспорту Эльдар Шукюров арестован на два месяца.

Меру пресечения вынес сегодня Сыктывкарский городской суд.

Напомним, замначальника транспортной полиции подозревают в получении взятки (ч.2 статьи 290 УК РФ).

Известно, что задержанный вымогал денежные средства у своих подчиненных.

Ольга Белова
Ключевые слова: суды, аресты
Рубрика: Право
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Замначальника Сыктывкарского управления МВД по транспорту Эльдар Шукюров арестован

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