Роспотребнадзор Коми просит жителей республики сообщать о фактах продажи "фунфыриков"

Управление Роспотребнадзора Коми обращается ко всем жителям республики с просьбой сообщать о фактах реализации спиртосодержащей непищевой продукции.

Напомним, Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней.

Розничная торговля будет приостановлена для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Сегодня Управление Роспотребнадзора по Республике Коми проводит внеплановые проверки оборота пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции. Проверки обеспечиваются отбором образцов продукции с последующим проведением лабораторных исследований, в том числе, на наличие токсичных примесей.

По состоянию на 26 декабря, специалисты провели 22 внеплановые проверки, которыми охвачено 33 объекта оптовой им розничной торговли, в ходе которых отобрано 20 проб спиртосодержащей непищевой продукции.

В связи с этим Управление обращается ко всем жителям республики:

"Если вам известно, где торгуют спиртосодержащей непищевой продукцией, или вы обнаружили в продаже спиртосодержащую непищевую продукцию с содержанием этилового спирта (этанола) более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкости) - сообщите в территориальный отдел Управления, расположенный на территории обнаружения, или в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми. Ваше неравнодушие может спасти чью-то жизнь. Ведь несмотря на то, что непищевая спиртосодержащая продукция не предназначена для употребления в пищу, отдельные категории граждан приобретают ее именно с целью приема внутрь", - говорится в сообщении ведомства.