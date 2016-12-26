Роспотребнадзор Коми просит жителей республики сообщать о фактах продажи "фунфыриков"

26 декабря 2016 года, 16:30 |
Фото РИА Новости

Управление Роспотребнадзора Коми обращается ко всем жителям республики с просьбой сообщать о фактах реализации спиртосодержащей непищевой продукции.

Напомним, Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней.

Розничная торговля будет приостановлена для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Сегодня Управление Роспотребнадзора по Республике Коми проводит внеплановые проверки оборота пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции. Проверки обеспечиваются отбором образцов продукции с последующим проведением лабораторных исследований, в том числе, на наличие токсичных примесей.

По состоянию на 26 декабря, специалисты провели 22 внеплановые проверки, которыми охвачено 33 объекта оптовой им розничной торговли, в ходе которых отобрано 20 проб спиртосодержащей непищевой продукции.

В связи с этим Управление обращается ко всем жителям республики:

"Если вам известно, где торгуют спиртосодержащей непищевой продукцией, или вы обнаружили в продаже спиртосодержащую непищевую продукцию с содержанием этилового спирта (этанола) более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкости) - сообщите в территориальный отдел Управления, расположенный на территории обнаружения, или в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми. Ваше неравнодушие может спасти чью-то жизнь. Ведь несмотря на то, что непищевая спиртосодержащая продукция не предназначена для употребления в пищу, отдельные категории граждан приобретают ее именно с целью приема внутрь", - говорится в сообщении ведомства.

Комиинформ
Ключевые слова: торговля, роспотребнадзор коми
Рубрика: Общество
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Комментарии (3)

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    Меня зовут
    26.12.2016 (16:44)
    0
    В Арно по дороге в дырнос ими торгуют.
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    Сосногорск
    26.12.2016 (16:50)
    0
    Леспромхозовский бывший, возле дурдома на Ленина "кафе" и все нематовские точки. Все знают, никто ничего не делает
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    ухта
    26.12.2016 (16:56)
    0
    в аэропорту г ухта в ларьке напротив столовой торгуют фунфуриками, там всю жизнь бомжи пасутся

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