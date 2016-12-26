Под Новый год в Коми вышло две книги Каллистрата Жакова

Уходящий 2016-й год подарил читателям Республики Коми еще две новых книги, выпущенные при поддержке государства.

В издательстве "Анбур" вышел сборник детских сказок "Сказки Гараморта", проиллюстрированный детьми. Сборник назван именем героя автобиографического романа К.Жакова "Сквозь строй жизни" и содержит четыре сказки: "Золотую сказку", "Сказку серебряную", "Гулень на небе" и "Рос". Рисунки для сборника выполнены учениками школы №26 с эстетическим уклоном. Предисловие к книге рассказывает юным читателям об основных вехах жизни и творчества создателя теории лимитизма, писателя и мыслителя К.Жакова.

Вторая книга - "Мифы зырянского Севера" - выпущена редакцией журнала "Арт" при финансовой поддержке Министерства массовых коммуникаций и связи к 150-летию философа.

В книгу вошли произведения писателя, названные им самим "художественными мифами". Это новеллы, в которых предстает мифологический мир древних коми, а также эпос о древних героях Перми - Биармии, об эпохе, когда живы были еще языческие боги.

В отличие от предыдущих сборников, как дореволюционных, так и последнего, вышедшего в 1990-м году, настоящая подборка произведений представляет собой цельность, обусловленную творческой позицией самого К.Ф. Жакова. Как рассказал "Комиинформу" составитель книги, кандидат филологических наук Павел Лимеров, сам писатель, долгое время собиравший фольклор коми и других родственных им народов, считал, что в современном ему фольклоре содержатся "пережитки" древней мифологической поэзии, которую он называл Северным эпосом. Своей целью Жаков считал реконструкцию этого эпоса, однако, не в виде научных статей, а в форме литературных произведений.

Жаков был профессиональным этнологом, знатоком фольклора. В своих новеллах он не стремится воспроизводить известные фольклорные сюжеты, он создает другую мифологию – со своей космогонией ("Ен и Омэль") и эсхатологией ("Бегство северных богов", "Неве Хеге"), с мифологическими героями (Пам Бурморт, Шыпича, Джак и Качаморт, Бурмат, Мили-Кили, Дарук Паш, Майбыр и др.), а также воссоздает этногенетический миф, раскрывающий тайну происхождения народа коми-зырян ("Царь Кор. Чердынское предание"), а в последствии – героический эпос "Биармия".

Многие из этих новелл, как, к примеру, "Ен и Омэль", "Тогай", "Ей морт Мили-Кили", "Неве Хеге" выходили только в дореволюционных сборниках и были недоступны для широкого читателя. В настоящем сборнике представлена и поэзия К.Жакова – его первые верлибры о Паме Бурморте, а также одно из последних его произведений – "Поэзия Земли", выходившая в Риге в 1927 году.

Книга издана редакцией литературно-публицистического, историко-культурологического, художественного журнала "АРТ". Художник – Ю.Н. Лисовский.

Презентация сборника состоится 27 декабря, 11:00 в Финно-угорском культурном центре РФ (Ленина, 73) в рамках пресс-конференции, на которой будут подведены итоги года 150-летия со дня рождения К. Ф. Жакова.

Обе книги выпущены на русском языке.