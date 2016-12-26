Учителям из районов Коми рассказали, как обустраивать экологические тропы

Накануне республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения "Отечество-земля Коми" на базе Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма прошел семинар для руководителей исследовательских работ, выполняемых школьниками по краеведению. В начале 2017 года состоится уже двадцатая по счету краеведческая конференция. Традиционно на этой площадке школьники представляют свои работы, посвященные исследованию природного наследия и туристического движения в Коми. В течение нескольких лет ГБУ РК "Центр по ООПТ" выступает в числе соорганизаторов конференции.

В последнее время в основу исследовательских работ по природе родного края школьники все чаще закладывают свои наблюдения, выполняемые на экологических тропах. Об основных принципах организации экологических троп участникам семинара рассказала заместитель директора ГБУ РК "Центра по ООПТ" Татьяна Плато.

"Экологическую тропу можно рассматривать как экскурсию в лес, но маршрут всегда должен быть привлекательным, доступным, безопасным, неутомительным и познавательным. При этом у каждого объекта на тропе должна быть своя таинственная история. Организаторам экологических троп необходимо учесть, что у каждого их проекта должен быть паспорт, утвержденный администрацией образовательного учреждения. Вот это те основные условия, которым необходимо следовать при создании экологической тропы", – считает Т. Плато.

Школьники, проходя по экологическим тропам, получают навыки самообразования: развивают память, внимание, творческие способности. Для учащихся образовательных учреждений работа в создании экологических троп позволяет пополнить и разнообразить свое портфолио, насыщенность которого играет существенную роль при их поступлении в вузы. Проходя по экологическим тропам, дети учатся формулировать экологические проблемы и находить пути их решения, выводить заключения о состоянии окружающей среды, предвидеть негативные ситуации, ведущие к разрушению сложившихся экосистем.

"Центр по ООПТ" обустроил экологические тропы в заказниках "Белый" и "Важъелью" близ города Сыктывкара. Жители республики уже сейчас с интересом посещают их, а организованные группы устраивают велосипедные и лыжные пробеги. В будущем именно эти маршруты планируется разрабатывать как объекты экологического туризма.

Уникальные экологические тропы создаются в городах и районах Коми и другими учреждениями и организациями. Так, в Корткеросском районе уже в течение нескольких лет действует тропа "Причудливая роща", которая привлекает внимание жителей всей республики.

В течение трех лет работает экологический лагерь "Морошка" на базе "Пожӧма Яг" в Усть-Куломском районе, близ которой проложено уже несколько экологических троп. В лагерь съезжаются дети со всего района, проявляющие интерес к естественным наукам. Помимо оздоровительной программы в лагере отрабатываются и образовательные программы, позволяющие школьникам получать углубленные знания по биологии, зоологии, экологии и краеведению.

ГБУ РК "Центр по ООПТ" и Республиканский центр экологического образования готовы оказать методическую помощь в организации маршрутов энтузиастам, создающим экологические тропы в городах и районах республики, сообщает пресс-служба Минприроды РК.