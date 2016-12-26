Задымление на воркутинской свалке планируют ликвидировать в этом году

26 декабря 2016 года, 14:42 | Воркута
znaigorod.ru

В Воркуте планируется ликвидировать задымление на свалке до новогодних праздников.

Как сообщает пресс-служба администрации заполярного города, продолжается задымление на полигоне твердых бытовых отходов, который находится в Железнодорожном районе. Мероприятия по тушению не прекращаются уже около 14 дней. Десятки самосвалов свозят снег, работают пожарные расчеты.

Также в понедельник в рамках оказания технической помощи городу на свалку доставлена специализированная техника (экскаватор), которую нельзя было использовать в период аномально низких температур (–37, –40 градусов), наблюдавшихся в Коми последнюю неделю. Начат подвоз песчано-гравийной смеси. Задымление планируется ликвидировать до наступления новогодних праздников.

Комиинформ
Ключевые слова: свалка, пожар, ликвидация
Рубрика: Экология
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