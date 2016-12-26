В Сыктывкаре прошли любительские лыжные забеги

24 декабря на лыжной базе "Спортивная" в Сыктывкаре прошли массовые и спортивные забеги на лыжах.



Как сообщает Центр спортивных мероприятий Сыктывкара, в полдень на лыжной базе за вокзалом встретились любители лыжного спорта. Каждый мог выбрать для себя благоприятную дистанцию и пройти без учета времени. С 15 часов начались спортивные забеги, гонка с чемпионами в рамках Новогодней лыжной гонки.

Любителей лыжного спорта, гостей столицы приветствовала четырехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР, Раиса Петровна Сметанина. Кроме того, гостем соревнований стал и серебряный олимпийский призер Василий Рочев-младший.

Первой стартовала Елена Леканова, самая старшая и опытная лыжница забега 1965 года рождения. За ней последовали и другие участницы до 2000 года рождения. Возрастной гандикап среди женщин - четыре секунды на год рождения. Тридцати лыжницам необходимо было одолеть два круга по 1500 километров.

Пока спортсменки преодолевали трудности на трассе, Дед Мороз и Снегурочка одаривали новогодними подарками детишек, исполняющих стихотворения, болельщики согревались горячим чаем и катались на санях.

Призёрами забега среди женщин стали Наталья Зорина, Шевцова Ангелина и Злата Едакова, занявшие третье, второе и первое места соответственно.

Возрастная категория участников мужского забега – 1947-2000 год рождения. Гандикап между стартом разновозрастных участников – 6 секунд на год рождения. Шестидесяти одному спортсмену необходимо было преодолеть расстояние в четыре круга по 1500 километров. Бронзовым призёром стал Александр Бобров, серебряным – Александр Зюзев, золото взял Андрей Мильков.