ЛУКОЙЛ-Коми продолжает поддержку муниципалитетов

В Усинске подписаны очередные соглашения между ООО "ЛУКОЙЛ- Коми" и муниципальными образованиями Республики Коми.

Подписи под документами поставили генеральный директор предприятия Александр Лейфрид и руководители администраций районов, где подразделение ведет добычу.

В рамках соглашений, которые заключаются с 2003 года, ЛУКОЙЛ- Коми продолжит оказывать финансовую поддержку социального развития Усинска, Ухты, Печоры, Сосногорска, Вуктыла, Усть-Цилемского и Ижемского районов. Направления сотрудничества определяются совместным решением сторон.

При проработке пунктов соглашения с администрациями муниципалитетов и определении объектов финансирования учитывается специфика каждого района.

На средства нефтяников, в частности, в Усинске реализуют 2-й этап строительства Молодежной аллеи, закупят и установят новые детские городки. В Ухте проведут капитальный ремонт кровли и замену лифтов в республиканском психоневрологическом интернате, в Сосногорске – обновят здание социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

По традиции большое внимание будет оказано сфере образования. Так, в Усть- Цилемском районе профинансируют проектирование строительства новой школы села Трусово, проведут капитальные ремонты в детском саду №26 в Печоре и в школе села Мохча Ижемского района. В Вуктыле отремонтируют кровлю школы №2.

"Для нас важно создавать достойные условия жизни на территориях, где работает ЛУКОЙЛ-Коми. Чтобы жители городов и районов, включая наших работников, водили своих детей в современные школы и детские сады, посещали качественно оснащенные больницы, учреждения культуры и спорта. Благодарю всех руководителей администраций за взаимопонимание и конструктивное сотрудничество. Уверен, что подписанные сегодня соглашения будут способствовать дальнейшему улучшению качества жизни в республике", - подчеркнул после подписания соглашений Александр Лейфрид.

"ЛУКОЙЛ-Коми в очередной раз подтвердил звание социально- ориентированной компании, которая работает на благо наших жителей. Не только Усинска, но и всех городов и районов, с которыми сегодня были подписаны соглашения. От имени всех руководителей муниципалитетов благодарю ЛУКОЙЛ-Коми за то, что он помогает нам реализовывать важныесоциальные проекты", - отметил руководитель администрации МО ГО "Усинск" Станислав Хахалкин.