Рабочие залили фундамент звонницы Свято-Стефановского кафедрального собора. Об этом радостном событии на страничке Сыктывкарской епархии в соцсети написал Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Напомним, как уже сообщал "Комиинформ", епархия ведет сбор пожертвований на строительство звонницы Свято-Стефановского кафедрального собора. Общий долг перед строителями на данный момент составляет 900 тысяч рублей.

С момент сбора средств в "Вконтакте" благодаря жертвователям удалось собрать и передать на зарплату рабочим 45,7 тысяч рублей. Владыка лично записывает имена жертвователей на звонницу, чтобы затем помолиться на келейном правиле.

По словам Владыки, строительство звонницы будет продолжено через несколько месяцев. Весной строители приступят к возведению стен звонницы. Благотворители уже жертвуют на эти цели кирпичи. Чтобы завершить возведение стен и завести постройку под крышу потребуется около 25-30 миллионов рублей".

Средства на строительство звонницы можно перечислить на счет № 4276280012294275 с пометкой "Благотворительная помощь". Религиозная организация Сыктывкарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). ИНН 1101474760,КПП 110101001, ОГРН 1021100003, Р/С 40703810928000100533, КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ № 8617 ПАО СБЕРБАНК г. СЫКТЫВКАР К/С30101810400000000640, БИК 048702640.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Пожертвование на строительство звонницы Св. – Стефановского Кафедрального Собора г. Сыктывкар (без НДС).