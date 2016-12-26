Рабочие залили фундамент звонницы Свято-Стефановского кафедрального собора

26 декабря 2016 года, 15:40 | Сыктывкар
Фото Сыктывкарской епархии

Рабочие залили фундамент звонницы Свято-Стефановского кафедрального собора. Об этом радостном событии на страничке Сыктывкарской епархии в соцсети написал Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Напомним, как уже сообщал "Комиинформ", епархия ведет сбор пожертвований на строительство звонницы Свято-Стефановского кафедрального собора. Общий долг перед строителями на данный момент составляет 900 тысяч рублей.

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С момент сбора средств в "Вконтакте" благодаря жертвователям удалось собрать и передать на зарплату рабочим 45,7 тысяч рублей. Владыка лично записывает имена жертвователей на звонницу, чтобы затем помолиться на келейном правиле.

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По словам Владыки, строительство звонницы будет продолжено через несколько месяцев. Весной строители приступят к возведению стен звонницы. Благотворители уже жертвуют на эти цели кирпичи. Чтобы завершить возведение стен и завести постройку под крышу потребуется около 25-30 миллионов рублей".

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Средства на строительство звонницы можно перечислить на счет № 4276280012294275 с пометкой "Благотворительная помощь". Религиозная организация Сыктывкарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). ИНН 1101474760,КПП 110101001, ОГРН 1021100003, Р/С 40703810928000100533, КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ № 8617 ПАО СБЕРБАНК г. СЫКТЫВКАР К/С30101810400000000640, БИК 048702640.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Пожертвование на строительство звонницы Св. – Стефановского Кафедрального Собора г. Сыктывкар (без НДС).

Геня Джавршян
Ключевые слова: Сыктывкарская епархия, Звонница Свято-Стефановского Кафедрального собора
Персоны: Питирим (в миру Волочков Павел Павлович)
Рубрика: Общество
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