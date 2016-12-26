Утром под Сыктывкаром погиб пешеход

Под Сыктывкаром в ДТП погиб пешеход, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона. Трагедия произошла сегодня, 26 декабря, в 8:08.

На 24-м километре трассы Сыктывкар - Ухта, в Сыктывдинском районе Коми водитель 1977 года рождения, совершая маневр обгона на регулируемом пешеходном переходе, сбил человека.

Пешеход скончался на месте происшествия. Подробности ДТП уточняются.