Утром под Сыктывкаром погиб пешеход

26 декабря 2016 года, 9:45 | Сыктывдинский

Под Сыктывкаром в ДТП погиб пешеход, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона. Трагедия произошла сегодня, 26 декабря, в 8:08.

На 24-м километре трассы Сыктывкар - Ухта, в Сыктывдинском районе Коми водитель 1977 года рождения, совершая маневр обгона на регулируемом пешеходном переходе, сбил человека.

Пешеход скончался на месте происшествия. Подробности ДТП уточняются.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, трагедия, коми, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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