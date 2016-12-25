У интинских многодетных семей появится свой праздник. Соответствующее поручение специалистам отрасли культуры дала руководитель администрации Инты Лариса Титовец на торжественной встрече с представителями многодетных семей, сообщает пресс-служба интинской мэрии.

Ежегодно накануне Нового года интинские семьи, где воспитываются трое и более детей, получали сладкие подарки от администрации города. Вручение проходило через центр социальной защиты населения. В этом году данную практику решено было изменить.

Представители многодетных семей города собрались на торжественную церемонию в актовом зале администрации. Многие родители пришли вместе со своими детьми. Нарядно одетые малыши знакомились друг с другом, фотографировались у елки, не отходили от ростовых кукол.

В Инте 279 семей имеют статус "многодетная". В большинстве - трое детей, но немало и таких, где воспитываются пятеро и больше малышей. Готовя списки, специалисты администрации отметили тот факт, что во многих семьях старшим ребятам больше 14 лет, а значит подарки им уже не положены. Именно поэтому было принято решение дарить не каждому ребенку сладкий сувенир, а один большой - семейный - набор для всех.

Поздравляя с наступающим Новым годом присутствующих, глава округа Василий Сидор обратился ко всем присутствующим с пожеланием всегда любить и поддерживать друг друга. "Большие семьи — это прежде всего взаимовыручка, помощь, понимание и безграничная любовь. Я желаю вам навсегда сохранить эти ценности и конечно же передать их своим детям."

Выступая перед собравшимися, интинский градоначальник Лариса Титовец отметила, что актовый зал администрации был переполнен, и предложила отмечать в Инте день многодетных семей. Дату выбрать накануне 8 марта, и в честь этого события устроить различные творческие конкурсы. Более детально это предложение руководитель городской администрации поручила проработать специалистам Дворца культуры и техники.

"Я очень рада, что в наше такое суетное время, есть люди, для которых главные ценности — это семья и дети. Юные интинцы прославляют наш город и это конечно же ваша заслуга: родителей, бабушек и дедушек. Со своей стороны мы должны уделять больше внимания многодетным семьям, рассказывать о вас, чествовать. Предлагаю собраться в том же составе в следующем году в начале марта и устроить настоящий праздник в честь многодетных семей", - обратилась к присутствующим Лариса Титовец.

Предложение представители многодетных семей одобрили.

Сразу после вручения подарков малыши с родителями отправились на открытие главной елки города. Это мероприятие было запланировано давно и в последний момент из-за трагических событий в стране организаторы решили не отменять праздник и не лишать детей, заполнивших центральную площадь, новогодней сказки.

Обращаясь к горожанам первые лица Инты, глава округа Василий Сидор и руководитель администрации Лариса Титовец, в первую очередь пожелали всем мира в семьях, благополучия, чтобы следующий год принес стабильность, был насыщен положительными эмоциями и только приятными событиями. А также пригласили всех горожан в Новогоднюю ночь на Центральную площадь, где интинцев будет ждать развлекательная программа и праздничный фейерверк.