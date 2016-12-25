В Центральном сыктывкарском бассейне прошел "водяной" Новый год

Сегодня, 25 декабря, в ДЮСШ №3, больше известной как Центральный плавательный бассейн, прошли самые веселые соревнования в году.

Старты на приз Деда Мороза проходят в сыктывкарском бассейне ежегодно, но именно в этот день в состязаниях впервые участвуют многие юные спортсмены, некоторые из которых начали занятия спортом только в этом году.

"Для большинства детей это первые старты, на которых они могут попробовать свои силы. Главными зрителями на них традиционно становятся родители, бабушки и дедушки юных спортсменов, которые заполнили все трибуны Центрального бассейна", - рассказал заместитель директора ДЮСШ №3 Михаил Дудников.

Перед стартами участники соревнований, как и все дети в дни накануне Нового года, дружно вызвали Деда Мороза и Снегурочку. Правда, в отличие от сверстников, они были не в карнавальных костюмах, а в плавках и купальниках.

Участникам в возрасте от семи до десяти лет предстояло испытать себя на 50-метровой дистанции вольным стилем. Перед стартом каждого напутствовал добрый волшебник. Горячая поддержка родных и желание показать перед ними и Дедом Морозом хорошие результаты помогли ребятам прставить первые в их жизни рекорды.

После заплыва каждый участник получил сладкий подарок от Деда Мороза.