В Центральном сыктывкарском бассейне прошел "водяной" Новый год

25 декабря 2016 года, 19:01 | Сыктывкар
Фото Александры Помысовой

Сегодня, 25 декабря, в ДЮСШ №3, больше известной как Центральный плавательный бассейн, прошли самые веселые соревнования в году.

Старты на приз Деда Мороза проходят в сыктывкарском бассейне ежегодно, но именно в этот день в состязаниях впервые участвуют многие юные спортсмены, некоторые из которых начали занятия спортом только в этом году.

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"Для большинства детей это первые старты, на которых они могут попробовать свои силы. Главными зрителями на них традиционно становятся родители, бабушки и дедушки юных спортсменов, которые заполнили все трибуны Центрального бассейна", - рассказал заместитель директора ДЮСШ №3 Михаил Дудников.

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Перед стартами участники соревнований, как и все дети в дни накануне Нового года, дружно вызвали Деда Мороза и Снегурочку. Правда, в отличие от сверстников, они были не в карнавальных костюмах, а в плавках и купальниках.

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Участникам в возрасте от семи до десяти лет предстояло испытать себя на 50-метровой дистанции вольным стилем. Перед стартом каждого напутствовал добрый волшебник. Горячая поддержка родных и желание показать перед ними и Дедом Морозом хорошие результаты помогли ребятам прставить первые в их жизни рекорды.

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После заплыва каждый участник получил сладкий подарок от Деда Мороза.

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Комиинформ
Ключевые слова: соревнования, Новый год, бассейн
Рубрика: Спорт
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