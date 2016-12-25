Маргарита Гецен: "Я благодарна, что государство повернулось лицом к Арктике, которой я служила все эти годы"

Памятную медаль "95 лет Республике Коми" руководитель региона Сергей Гапликов вручил 27 жителям республики за значительный вклад в ее социально-экономическое развитие. В списке награжденных – простые труженики, сотрудники Коми научного центре УрО РАН, работники сферы культуры, ветераны лесопромышленного комплекса и других отраслей.

Среди награжденных - редактор редакционно-издательского отдела ФГБУН Коми НЦ УрО РАН Маргарита Гецен, которая после официальной церемонии поделилась впечатлениями с корреспондентом "Комиинформа".

"Очень много хороших слов было сказано о представленном к наградам поколении, которое должно стать примером для молодежи, - отметила М. Гецен. – За 55-летний опыт работы я прошла очень большое испытание наукой, написала несколько книг и сейчас к своему грядущему юбилею я работаю над очередным изданием под рабочим названием "Испытание наукой", чтобы рассказать молодежи, какой это прекрасный, но тяжелый труд – наука. Наука дает заряд творческой энергии, это испытание любовью, семьей, но ничего благороднее нее быть не может. Есть даже такое выражение, что только культура и наука поднимают человека до уровня божества.

В своей книге я хочу рассказать о том, какие научные школы мы прошли и кто были те учителя, которые ввели нас в науку – огромный им за это поклон. Они работали в годы репрессий, трудились на разных специальностях, но оставались верными своему курсу.

Награждение памятной медалью "95 лет Республике Коми" для меня знаменательно, поскольку является неким итогом очень большого этапа, пройденного в науке. Самое главное для меня - то, что государство повернулось лицом к Арктике, которой я служила все эти годы".