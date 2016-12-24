Очереди в республиканской онкологической поликлинике создают пациенты, стремящиеся на утренний прием

Круглый стол, посвященный проблеме очередей при поликлиническом приеме онкологических больных, состоялся сегодня в Госсовете Коми. Модератором круглого стола выступила председатель Комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ Ольга Савастьянова. В острой дискуссии принимали участие министр здравоохранения Коми, главные врачи медучреждений, общественники и пожелавшие остаться анонимными онкопациенты.

Разбил умывальник из-за тесноты

Дискуссию открыла руководитель исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова. Кратко обрисовав проблему, связанную с бесконечными очередями в тесных коридорах онкополиклиники, расположенной в Консультативно-диагностическом центре, она передала слово одной из пациенток. Пожилая женщина рассказала, что наблюдается у врачей вот уже 40 лет. "Каждые 10 лет медики у меня что-то находят, - посетовала она. - Вынуждена признать, что в Коми происходит что-то ужасное с уровнем доступности медпомощи, почему мы в такой яме? Сначала онкодиспансер находился в старом, зараженном грибком здании. Сейчас же, чтобы пройти все диагностические процедуры, надо побывать в трех различных местах — в Красном Затоне, на Гаражной и в Консультативно-диагностическом центре. Люди с половины седьмого дежурят около диагностического центра, а когда он открывается, толпа, сметая все на своем пути, несется ко входу. И всем наплевать, как ты себя чувствуешь. В узком коридоре, где есть только один ряд стульев, онкобольным приходится стоять часами".

По ее словам, положение пациентов осложняет тот факт, что ординаторская онкополиклиники находится между вторым и третьим этажом здания. На лифте доехать невозможно, поэтому больным приходится подниматься по лестнице. В этом году в диагностическом центре произошел случай, наглядно демонстрирующий всю суть проблемы. Неудачно развернувшись в тесном помещении, мужчина, сидевший в инвалидной коляске, разбил раковину в перевязочной.

Подарки от "Женского здоровья"

Следом выступила исполнительный директор КРО "Еврейская национально-культурная автономия", представитель межрегиональной общественной организации онкопациентов "Здравствуй" Любовь Ничипорук. По ее словам, организация заключила соглашение с российским фондом "Женское здоровье", вместе с которым они оказывают моральную поддержку женщинам в послеоперационный период. В частности, после хирургического вмешательства женщинам вручают небольшие подарки — послеоперационное белье и бюстгальтеры.

пО. Савастьянова рассказала, что не все пациенты онкополиклиники рискнули прийти на круглый стол. Многие побоялись, что высказанные публично претензии затем отразятся на отношении к ним со стороны медиков. "Нам надо понять, в чем суть проблемы — в недостатках материально-технической базы или в организации медицинского процесса, - сказала она. - Проблему решать необходимо, поскольку мы с вами знаем, что при онкологическом заболевании очень важную роль играет психологическое состояние пациента".

Поддержала ее руководитель Росздравнадзора по Коми Марина Абрамова. По ее словам, онкопациенты, обращаясь за помощью к врачам, на первом этапе переживают острейший стресс. В этой ситуации пребывание в скученном помещении и многочасовое ожидание приема врача может наложить дополнительный негативный отпечаток на состояние человека.

Ранняя диагностика спасет и жизнь, и кошелек

С основным докладом по ситуации выступил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин. Первым делом он поблагодарил общественников за то, что подняли проблему, о которой и само ведомство регулярно напоминаем властям.

"У нас имеется проект реконструкции радиологического корпуса стоимостью 250 миллионов рублей, который бы позволил нам на базе одного учреждения оказывать три вида медпомощи: поликлиническую, диагностическую и лечебную, - сообщил он. - Проект этот прошел экспертизу и был включен в соглашение о социальном партнерстве между ПАО "Газпром трансгаз Ухта" и правительством Коми на 2017-ый год. К сожалению, соглашение пока не подписано".

Министр также отчитался о работе по выявлению онкозаболеваний. Злокачественные образования являются одной из ведущих причин смертности в мире, в Коми они на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Майским Указом Президента РФ № 298 перед регионами поставлена задача снизить смертность от онкозаболеваний. В этой связи разработаны дорожные карты по доступности оказания медицинской помощи по данному профилю.

В республике до 2015 года наблюдался рост этого показателя. В 2015-ом он несколько снизился (205,9 случаев на 100 тысяч населения), но все-таки был выше, чем в среднем по России (205 случаев на 100 тысяч населения). Решить проблему можно путем ранней диагностике заболевания на первой или второй стадии, когда лечение еще не требует от пациентов серьезных материальных затрат. В регионе показатель ранней диагностики составляет 45 процентов, по России в целом — 53. Министр заметил, что при подозрении на онкологию люди иногда почему-то сознательно затягивают процесс обращения за медицинской помощью.

Мужские смотровые смутили глубинку

В рамках разработанного плана мероприятий по ранней диагностике, рассчитанного на 2016-2018 годы, созданы отделения химиотерапия на местах и приобретено оборудование для кабинетов онкоприема в поликлиниках республики (аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование). Общая сумма затрат составила 170 миллионов рублей. Так, в 2016-ом отделения химиотерапии заработали в пяти городах республики. Открытым остается вопрос по Печоре, где врач, проучившийся на онколога, в последний момент решил сменить место работы. Минздрав Коми продолжает поиск специалиста для района.

"Большую работу мы проводим и по информированию населения о факторах риска, - продолжил Д. Березин. - В 25-30 процентах случаев развитие заболевания зависит от несовершенств в организации системы здравоохранения, однако в большей степени — от образа жизни человека. Мы регулярно в качестве профилактической работы доводим до сведения жителей республики первые симптомы заболеваний, факторы риска и другое. Кабинеты онкоприема созданы при всех ЦРБ, женщины проходят первичную диагностику в смотровых кабинетах при поликлиниках и женских консультациях, а вот мужские смотровые кабинеты в глубинке не прижились. Видимо, сказывается менталитет населения".

Министр также рассказал о работе выездных бригад, в состав которых входят врач, соцработник и сотрудник полиции, которые осматривают социально-дезориентированные слои населения. Всего в 2016-ом осмотрено 5 тысяч человек ( в 2015-ом — 3 900), в результате выявлено 39 случаев онкозаболевания.

"Больницы трещат по швам"

В текущем году Минздрав по-особому подошел к диспансеризации населения, которая позволяет выявлять болезни на ранней стадии. Особый упор был сделан на сельские территории. Выездные бригады Консультативно-диагностического центра в 2016-ом совершили 40 выездов, в прошлом году — 30. Семь передвижных маммографов курсируют по республике, на днях протестировали восьмой маммограф, который недавно приобрели для Ижемской ЦРБ.

Выслушав министра, модератор поинтересовалась, возможно ли найти в центре Сыктывкара подходящее помещение под размещение онкополиклиники, раз проект реконструкции пока завис.

Руководитель Минздрава объяснил, что оказание медуслуг — это жестко регулируемое государством направление деятельности. Нельзя просто покрасить стены, поменять окна, двери и начать работать.

"Проблема материально-технической базы в медорганизациях на данный момент стоит очень остро, - отрезвил министр участников круглого стола. - Особенно в Сыктывкаре и Ухте, где население прирастает. Не хватает площадей в Коми республиканской больнице, в перинатальном центре, республиканская детская больница трещит по швам, две детские поликлиники из трех расположены в приспособленных помещениях. Что касается поиска помещений, мы постоянно его ведем для перевода поликлинических учреждений и стационаров. В частности, у нас имеется проблема в Красном Затоне. После пожара в селе Подъельск Корткеросского района паллиативные койки дома сестринского ухода, который располагался в деревянном здании, срочно пришлось перевести в Краснозатонскую больницу, а сейчас мы не знаем как их оттуда убрать, потому что находятся они на третьем этаже, что не соответствует требованиям".

Министр добавил, что каждое вновь открываемое здание должно пройти лицензирование и полностью соответствовать современным санитарным правилам. На данный момент в Сыктывкаре нет здания, куда можно было бы перевести поликлинику онкодиспансера. Ни здание бывшей центральной поликлиники напротив мэрии, ни здание бывшего филиала автомеханического техникума в Верхней Максаковке не решат проблем, которые сейчас стоят перед отраслью. Минздраву придется готовить проектно-сметную документацию для проведения масштабного ремонта в этих зданиях, который обойдется немногим дешевле строительства нового.

Первая смена - для глубинки

Прислушавшись к доводами министра, С. Савастьянова согласилась с тем, что правильным решением в данной ситуации является строительство корпуса онкодиспансера, при этом заметив, что все-таки не понимает, почему узкие коридоры создают очереди в поликлинике. Главный врач Консультативно-диагностического центра Ирина Ипатко объяснила, что причина на поверхности: большинство пациентов хочет попасть на утренний прием. Онкополиклиника вот уже второй год работает в две смены, однако пациенты, записавшиеся на вечерний прием, упорно норовят проскочить утром, создавая очередь и нарушая принцип записи на прием.

"Мы понимаем, что многие приезжают из районов, могут не успеть на вечерний поезд,поэтому стараемся входить в их положение и принимать по утрам. Вторую смену мы задумывали именно для жителей Сыктывкара", - отметила И. Ипатко.

Заведующий поликлиническим отделением при Консультативно-диагностическом центре Александр Якимов сообщил, что в настоящий момент на первичный прием к онкологу можно попасть в течение 10 рабочих дней. Записаться на прием можно в колл-центре медучреждения, а с 2017-го заработает электронная очередь. На вопрос О. Савастьяновой о продолжительности приема пациентов, А. Якимов пояснил, что он составляет 20 минут.

Д. Березин в этой связи рассказал, что в Европе и США врачу, если он в течение двух недель не поставит диагноз онкопациенту, грозит дисквалификация. "У нас порой во всем муниципалитете работает один специалист, на которого смотрят, как на Бога, и пылинки с него сдувают. Кстати, в тех районах, где власти медикам выделяют жилье, у нас 100 процентная укомплектованность медперсоналом. Это Корткеросский и Прилузский районы".

Подводя итоги круглого стола, О. Савастьянова предложила в феврале 2017-го провести контрольный рейд по медучреждениям здравоохранения, а затем встретиться этим же составом, чтобы выяснить, какие шаги предприняты Минздравом Коми для улучшения ситуации за два месяца.