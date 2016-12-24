Иван Медведев: "Формат работы партии — слышать своих избирателей и выполнять их наказы"

Формат работы Коми регионального отделения "Единая Россия" - слушать и слышать своих избирателей, а также выполнять их наказы. Таким видением дальнейшей работы партии поделился с журналистами депутат Госдумы Иван Медведев на 28-й конференции республиканского отделения "Единой России".

"Мы никогда не давали пустых обещаний, - сказал он. - А те, что давали, обязательно выполняли. Наша программа — это именно наказы избирателей, и мы, конечно, постараемся на сто процентов ее выполнить".

Также депутат отметил, что многое из программы партии "Единая Россия" вошло в послание президента. В Думе уже создана комиссия по выполнению этого послания, в которую вошли все фракции, а не только партия власти.

"Задача партии — работа над проектами и контроль над ними. Если это будет выполняться, наш избиратель увидит, что мы работаем, делаем конкретные дела, нужные ему. Те же дворы — нужны? Да. Мы услышали? Да. Партийный проект хороший? Да. При этом деньги будет делить не чиновник, а именно наш избиратель", - подчеркнул И.Медведев.

Между тем, парламентарий напомнил, что нынешние народные избранники шли на выборы в очень непростой ситуации.

"Понятно, что 19 сентября 2015 года (задержание экс-главы Коми и еще 18-ти фигурантов дела о создании преступного сообщества — прим.ред) наложило свой отпечаток. Но своей каждодневной работой мы доказали, что партия тут ни при чем, и наши избиратели нам поверили. Итог мы видим по результатам выборов 18 сентября, - высказал мнение И.Медведев. - После тех событий мы много встречались с избирателями и говорили об этом. На встрече в одном районе встала с места бабушка и сказала: ну как же, я же за него голосовала! Я ответил: бабушка, ты за него голосовала, а я за него агитировал, мне каково? Тем не менее, партия с честью вышла из этой ситуации".