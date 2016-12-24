Надежда Дорофеева: "Лидер партии должен обладать прогностическим видением и быть менеджером"

Лидер Коми отделения партии "Единая Россия" должен обладать прогностическим видением и быть менеджером. Такое мнение высказала на пресс-подходе во время 28-ой конференции партии председатель Госсовета республики Надежда Дорофеева.

"Партия "Единая Россия" сегодня работает в открытом диалоге с жителями нашей республики, общественными организациями, задает стандарт открытости и внутрипартийной демократии. Мы все можем сказать, что наши партийные двери открыты. Мы слышим каждого избирателя. Сегодня наша обязанность — оправдывать их надежды", - сказала она.

Спикер Госсовета региона подчеркнула, что перед лидером отделения партии стоят непростые задачи в условиях, когда кризис доверия к власти и партии был несколько обострен.

"От него требуется модернизация, структурирование, мобилизация всех партийных ресурсов на территории республики, - высказалась Н.Дорофеева. - Конечно же, также требуется усиление "первичек", работы местных отделений партии и регионального политического совета".

Кроме того, по мнению спикера, лидер партии должен обладать прогностическим видением политической ситуации в Коми, быть менеджером, а также человеком, который может возглавить команду и повести ее за собой.

"Главная задача — повышение качества жизни наших жителей, выполнение социальных обязательств и создание безопасных условий на территории Коми", - заключила Н.Дорофеева.