Надежда Дорофеева: "Лидер партии должен обладать прогностическим видением и быть менеджером"

23 декабря 2016 года, 20:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Лидер Коми отделения партии "Единая Россия" должен обладать прогностическим видением и быть менеджером. Такое мнение высказала на пресс-подходе во время 28-ой конференции партии председатель Госсовета республики Надежда Дорофеева.

"Партия "Единая Россия" сегодня работает в открытом диалоге с жителями нашей республики, общественными организациями, задает стандарт открытости и внутрипартийной демократии. Мы все можем сказать, что наши партийные двери открыты. Мы слышим каждого избирателя. Сегодня наша обязанность — оправдывать их надежды", - сказала она.

Спикер Госсовета региона подчеркнула, что перед лидером отделения партии стоят непростые задачи в условиях, когда кризис доверия к власти и партии был несколько обострен.

"От него требуется модернизация, структурирование, мобилизация всех партийных ресурсов на территории республики, - высказалась Н.Дорофеева. - Конечно же, также требуется усиление "первичек", работы местных отделений партии и регионального политического совета".

Кроме того, по мнению спикера, лидер партии должен обладать прогностическим видением политической ситуации в Коми, быть менеджером, а также человеком, который может возглавить команду и повести ее за собой.

"Главная задача — повышение качества жизни наших жителей, выполнение социальных обязательств и создание безопасных условий на территории Коми", - заключила Н.Дорофеева.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: кадры, Единая Россия, Госсовет
Персоны: Дорофеева Надежда Борисовна
Рубрика: Политика
  • 0
  • 1
  • 3
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Ясновидещий
    24.12.2016 (14:44)
    0
    С прогностическим видением. Я оглянулся посмотреть, Не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.

Новости по теме:

21:06 23.12.2016
Людям нужна стабильность, и они хотят видеть, как дальше будет развиваться республика - Ольга Савастьянова
16:39 23.12.2016
Региональное отделение единороссов Коми вновь возглавил Василий Смалий
10:27 02.11.2016
Конкурс на должность мэра Инты пройдет в два этапа


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus