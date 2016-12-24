Люди ждут не разговоров и прожектов, а конечного и важного результата в экономической и социальной сфере - Сергей Гапликов

Конференция Коми регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" проходит в эти минуты в Сыктывкаре.

Глава Коми Сергей Гапликов поблагодарил за поддержку, которую партийцы оказали ему на выборах главы Республики Коми. "Я разделяю программу партии в той работе, что "Единая Россия" проводит по развитию страны и повышению уровня жизни ее жителей. Ваша поддержка была крайне важной для меня, особенно при прохождении внутрипартийного голосования.

Сегодня "Единая Россия" является самой многочисленной и лидирующей политической силой в нашей стране и Республике Коми. Свою поддержку ей неоднократно высказывало большинство избирателей нашей республики. Поддержку партии "Единая Россия" неоднократно выражал и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря он особо подчеркнул место и роль нашей партии в политической и экономической жизни страны", - отметил глава.

Важно поддерживать и укреплять авторитет "Единой России", подчеркнул С.Гапликов.

"Мы прошли вместе достаточно сложный путь, вы знаете, какие события предшествовали избирательной кампании в Государственную Думу, на выборах главы Республики Коми и в представительные органы власти, - заявил он. - И результат, который продемонстрировала партия на выборах, подтверждает восстановление доверия, показывая реальную оценку партийных решений и предложений нашими жителями. Это процесс, в котором есть место конкурентной борьбе и партия "Единая Россия" участвует в этом процессе совершенно открыто".

"Единая Россия" имеет конституционное большинство в Государственной Думе, большинство в законодательном собрании регионов и советах муниципальных образований. Если говорить, конкретно о Республике Коми, то в Государственном Совете членам "Единой России" принадлежит 26 мандатов из 30. В Советах муниципальных образований членов партии почти 70%, а если учитывать сторонников - то почти 85%.

"Это не только большая заслуга партии, но и большая ответственность. И наша партия, как крупнейшая общественно-политическая сила, обязана учитывать мнение каждого жителя, обращая внимание и ведя диалог со всеми партиями, которые присутствуют на территории региона.

Сегодня в партии происходит кадровая ротация, и я уверен, что это тоже будет служить укреплению позиций партии. Партия является опорой для органов исполнительной власти, реальной политической силой, и преобразования в нашем обществе неуклонно зависят от решений, которые принимаются "Единой Россией". Вы успешно реализуете собственные партийные проекты и активно участвуете в социально-экономическом развитии республики и страны", - отметил С.Гапликов.

Он также подчеркнул, что сегодня общая задача - выстроить работу так, чтобы все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены.

Глава республики также отметил серьёзную работу, которую проводит партия, по выстраиванию крайне важного диалога по многим направлениям. Членами партии являются представители многих национальностей и конфессий. Это делает "Единую Россию" устойчивой - примером слаженного коллективного подхода к решению многих сложных и острых вопросов.

"В завершении своего выступления я хотел бы поздравить вас с 15-летием со дня создания партии, которое отмечалось в этом месяце, и с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю вам более весомых результатов, большего количества сторонников и членов партии и выполнения всех наставлений и обещаний. Того, чего ждут от всех нас, - не разговоров, прожектов, а конечного и важного результата и в экономической, и в социальной сфере. Я не буду говорить о непростом времени, о том, что год был достаточно напряжённым, но мы выдержали с честью все испытания, которые нам выпали. Вы не поддались на провокации, на мелкий шантаж, вы не пустились в абсолютно пустую полемику, вы шли сплочёнными рядами к убедительной победе, что и было по достоинству оценено и нашими сторонниками, и всеми жителями. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, успехов в профессиональной деятельности и партийной работе и оптимизма! Успехов и достижения всех поставленных целей.

Мы вместе, значит, мы – сила, и мы победим", - заключил С.Гапликов.

Об итогах работы Коми регионального отделения партии "Единая Россия" отчитался лидер региональных единороссов Василий Смалий.

Он напомнил, что 21 октября президиум генерального совета партии "Единая Россия" принял решение о проведении внеочередных конференция и собраний в региональных, местных и первичных отделениях. В Коми отчетно-выборные собрания прошли в 613 первичных отделениях, в 148 "первичках" избраны новые лидеры. Произошла смена секретарей в пяти местных отделениях: Сыктывкарском, Усинском, Сыктывдинском, Корткеросском и Койгородском.

"За отчетные годы партией в Республике было сделано много и еще больше предстоит: построены и реконструированы спортивные и социальные объекты, проведены ремонты в спортзалов в сельских школах, ликвидирована очередь в детские сады для детей от трех до семи лет. Эти дела говорят о том, что мы работали, и будем работать на благо Республики Коми. Ни одна партия, ни один представитель другой партии даже близко не сделал ничего подобного", - подчеркнул Василий Смалий.