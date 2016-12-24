Региональное отделение единороссов Коми вновь возглавил Василий Смалий

23 декабря 2016 года, 19:40 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Единороссы Коми избрали лидера. Как передает корреспондент "Комиинформа", им стал прежний руководитель Василий Смалий.

Процедура тайного голосования состоялась в рамках XXVIII конференции Коми регионального отделения партии.

За пост секретаря Коми регионального отделения партии "Единая Россия" боролись два кандидата - действующий секретарь КРО партии "Единая Россия" Василий Смалий и экс-мэр Воркуты Евгений Шумейко.

Непосредственно перед процедурой голосования В.Смалий отметил, что несмотря на то, что уже отработал год в этой должности, этого недостаточно для полноценной работы секретаря. "Готов. Поддержите - буду работать", - заявил В.Смалий.

Е.Шумейко в свою очередь поблагодарил партию за оказанную честь быть в числе претендентов на пост секретаря. Однако в своей речи отметил, что он сам лично поддерживает на ту должность В.Смалия.

DSC_0533.jpeg

В итоге за В.Смалия проголосовали 53 делегата, 12 отдали свой голос Е.Шумейко, один бюллетень признан недействительным.

В повестке заседания также избрание состава Регионального политического совета Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", состава Региональной контрольной комиссии партии, а также утверждение Положения Региональной контрольной комиссии и избрание делегатов на XVI Съезд Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: кадры, Единая Россия
Рубрика: Политика
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    злая баба
    23.12.2016 (20:28)
    0
    Что ж "Единая Россия" в этом году елку в Строителе не делает? И горку, как в прошлый год. Или выборов на носу нету? Или слабо конкретными делами заняться? Не знаю, конечно, кому приписать благодарность, но я все еще радуюсь, что лампочки горят в парке Строителя. Спасибо всем! Теперь елка и горка, еще не поздно! Пожалуйста.

Новости по теме:

21:06 23.12.2016
Людям нужна стабильность, и они хотят видеть, как дальше будет развиваться республика - Ольга Савастьянова
20:50 23.12.2016
Надежда Дорофеева: "Лидер партии должен обладать прогностическим видением и быть менеджером"
10:27 02.11.2016
Конкурс на должность мэра Инты пройдет в два этапа


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus