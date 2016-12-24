Региональное отделение единороссов Коми вновь возглавил Василий Смалий

Единороссы Коми избрали лидера. Как передает корреспондент "Комиинформа", им стал прежний руководитель Василий Смалий.

Процедура тайного голосования состоялась в рамках XXVIII конференции Коми регионального отделения партии.

За пост секретаря Коми регионального отделения партии "Единая Россия" боролись два кандидата - действующий секретарь КРО партии "Единая Россия" Василий Смалий и экс-мэр Воркуты Евгений Шумейко.

Непосредственно перед процедурой голосования В.Смалий отметил, что несмотря на то, что уже отработал год в этой должности, этого недостаточно для полноценной работы секретаря. "Готов. Поддержите - буду работать", - заявил В.Смалий.

Е.Шумейко в свою очередь поблагодарил партию за оказанную честь быть в числе претендентов на пост секретаря. Однако в своей речи отметил, что он сам лично поддерживает на ту должность В.Смалия.

В итоге за В.Смалия проголосовали 53 делегата, 12 отдали свой голос Е.Шумейко, один бюллетень признан недействительным.

В повестке заседания также избрание состава Регионального политического совета Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", состава Региональной контрольной комиссии партии, а также утверждение Положения Региональной контрольной комиссии и избрание делегатов на XVI Съезд Всероссийской политической партии "Единая Россия".