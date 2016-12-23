Печорцу, убившему вора, дали пять лет в колонии строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю г.Печора Олегу Меркулю. Он признан виновным в избиении до смерти мужчины (ч.4 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 15 июля 2016 года фигурант вместе с сожительницей и знакомым пришел к себе в квартиру и застал там мужчину, который незаконно проник в жилище и пытался совершить кражу имущества. Меркуль нанес кулаком мужчине не менее пяти ударов в область головы, после чего перетащил его во двор и оставил на земле. Утром потерпевшего обнаружили сотрудники полиции, после чего он был доставлен в больницу, где через некоторое время от полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы скончался.

В начале разбирательства фигурант отрицал свою причастность к произошедшему, позднее признал, что нанес потерпевшему несколько несильных ударов, застав его при совершении кражи. Между тем, согласно заключению экспертов повреждения у потерпевшего относятся к причинившим тяжкий вред здоровью, возникли они в результате не менее пяти травмирующих воздействий, нанесенных в область лица с достаточной для их образования силой.

Приговором суда Меркулю назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.