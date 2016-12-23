Жители холодных квартир могут позвонить на горячую линию

Сегодня, 23 декабря, состоится горячая линия на тему: "Тепло ли в вашей квартире?"

Жители всех городов и районов Коми могут позвонить по телефону: (8212)24-11-87 с 14.00 до 15.00.

На ваши вопросы ответят: руководитель Коми регионального центра "ЖКХ Контроль" - председатель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми Дарья Шучалина, а также представители руководства Службы РК стройжилтехнадзора, Минстроя РК и администрации столицы РК.

"В начале зимы наш региональный центр "ЖКХ Контроль" традиционно проводит телефонный приём граждан по этой теме, чтобы выяснить качество подготовки к зиме жилфонда органами местного самоуправления, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, - пояснила "Комиинформу" Дарья Шучалина. - У наших земляков сегодня есть возможность получить ответы на волнующие вопросы непосредственно от уполномоченных должностных лиц. Если консультаций будет недостаточно, наш центр возьмёт под контроль решение властями поставленных гражданами проблем".