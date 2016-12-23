Жители холодных квартир могут позвонить на горячую линию

23 декабря 2016 года, 10:20 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сегодня, 23 декабря, состоится горячая линия на тему: "Тепло ли в вашей квартире?"

Жители всех городов и районов Коми могут позвонить по телефону: (8212)24-11-87 с 14.00 до 15.00.

На ваши вопросы ответят: руководитель Коми регионального центра "ЖКХ Контроль" - председатель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми Дарья Шучалина, а также представители руководства Службы РК стройжилтехнадзора, Минстроя РК и администрации столицы РК.

"В начале зимы наш региональный центр "ЖКХ Контроль" традиционно проводит телефонный приём граждан по этой теме, чтобы выяснить качество подготовки к зиме жилфонда органами местного самоуправления, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, - пояснила "Комиинформу" Дарья Шучалина. - У наших земляков сегодня есть возможность получить ответы на волнующие вопросы непосредственно от уполномоченных должностных лиц. Если консультаций будет недостаточно, наш центр возьмёт под контроль решение властями поставленных гражданами проблем".

Комиинформ
Ключевые слова: ЖКХ
Рубрика: Общество
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Комментарии (3)

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    Гинц Галина Алексеевна
    23.12.2016 (11:28)
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    12-14 градусов в угловых комнатах -это тепло или холодно?Но за отопление по счетчику 5800 за 65 кв. метров...Зато "шайбирование"на домах.
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    Марина
    23.12.2016 (11:39)
    0
    В квартире холодно. Причем замечаю, что холодно становится тогда, когда теплеет на улице. Зачем снижаются теплоносители?
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    снеговик
    23.12.2016 (12:8)
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    21 век на дворе, а в квартире 15 градусов, как в пещере. ПАО Коми Т плюс вы преступники!!! Уберите шайбы с домов, до вас жили и не было ни каких проблем с отоплением. А Ухтажилфонд с ними в сговоре наверное, потому что за 2 года никак не могут решить проблему, и комиссии их не пугают, хоть каждый день создавайте!

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