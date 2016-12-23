Забота о народе обернулась для главы Седкыркеща уголовным преследованием

В Сыктывкарском городском суде проходит процесс по делу главы администрации сыктывкарского поселка Седкыркещ Юрия Пелевина, который обвиняется в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с Ю.Пелевиным на скамье подсудимых оказался руководитель управляющей компании "ЖЭК" Александр Виноградов, которому тоже вменяют нарушение экологического законодательства.

Поводом в возбуждении дел стала несанкционированная свалка на территории поселка.

Как ранее сообщал "Комиинформ", для Седкыркеща, находящегося на другой стороне реки Вычегды, вопрос уборки мусора остается крайне актуальным - поселок утопает в горах мусора. Эту проблему не могут решить ни новые мэры, ни новые управляющие компании, ни глава поселка. Управляющие компании сменяют одна другую, проблема остается.

Основными вопросами, которые мешают достигнуть результатов, являются недостаточная регулярность вывоза мусора и отсутствие необходимых лицензий у управляющих компаний. С 1 июля 2016 года вывозить ТБО в Дырнос имеют право только лицензированные "Экотехнологии" и "Экотранс". Первая попросту не успевает вывозить мусор - не хватает машин.

В 2013 году люди обеспокоились тем, что деньги за вывоз мусора они платят, а отходы не вывозят. Сегодня эта сумма составляет 115 рублей в месяц. Они обратились в прокуратуру. В итоге в 2015 году природоохранная прокуратура нашла в двух километрах от поселка несанкционированную свалку, куда своими силами местные коммунальщики вывозили отходы. Правоохранители потребовали ликвидировать нарушение.

Ситуация с объемами отходов на территории населенного пункта ухудшилась, а глава попал под уголовное преследование.

Как пояснили "Комиинформу" в природоохранной прокуратуре Сыктывкара, в России подобные дела можно пересчитать по пальцам. Статья, по которой привлекается Ю.Пелевин, очень редкая в судебной практике. В 2014 году в России таких дел было всего 20, и не факт что в них фигурировали подозреваемые, чаще статья о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов остается без обвиняемых.

Для Коми решение суда в отношении Ю.Пелевина станет прецедентом. Сейчас по делу проходят 30 свидетелей.