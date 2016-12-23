"Пригородный" перебазируется в Сысольский район
ООО "Пригородный" запланировал реализацию крупного инвестиционного проекта - строительство племенного животноводческого комплекса на 1200 голов крупного рогатого скота в селе Пыёлдино Сысольского района Коми.
Рядом расположены обширные сельхозугодья. В комплекс войдет коровник на 600 дойных коров, корпуса для сухостойных коров, молодняка и нетелей на 400 голов, телятника на 200 голов, молочного блока и другие хозяйственные сооружения.
Причиной введения нового объекта стало проблематичное содержание существующего животноводческого комплекса в черте Сыктывкара. Существующие помещении не позволяют использовать современные технологии в доении и содержании коров. Содержание железнодорожного переезда обходится предприятию в 460 тысяч рублей в год. Доставлять корма собственного производства на имеющийся комплекс, а также утилизировать навоз, тоже проблематично.
Как отметили в минсельхозе Коми, основные производственные мощности: теплицы, молочный цех, машинно-тракторный парк - останутся на прежнем месте.
Реализация нового проекта позволит увеличить производство молока с трех до пяти тысяч тонн в год, продажу племенного молодняка на 30 процентов. На предприятии будут применяться новые технологии: беспривязное содержание животных, а также максимальная механизация труда: использование роботов-дояров, автоматические станции выпойки телят. Кроме того, будут установлены современные охлаждающие установки для молока.
В 2019 году это позволит увеличить производительность труда и снизить себестоимость молока с 27 до 23,5 рублей за килограмм.
Увеличение производства молока позволит максимально загрузить молочный цех и выйти на проектную мощность по переработке до 14 тонн молока в сутки при односменной работе с дальнейшей перспективой перехода на двухсменную работу ( с учетом переработки стороннего молока).
Потребность в финансировании проекта сегодня составляет 618,1 миллиона рублей, из собственных средств "Пригородный" выделит 83,4 миллиона.
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