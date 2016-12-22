Представители ближневосточных государств выразили заинтересованность в создании и развитии устойчивых торгово-экономических связей с Коми

Представители ближневосточных государств выразили заинтересованность в создании и развитии устойчивых торгово-экономических связей с Республикой Коми.

Об этом сегодня сообщил глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе заседания регионального кабинета министров, сообщает пресс-служба главы Коми.

Встреча с руководителями и представителями дипломатических миссий состоялась в Москве, в резиденции председателя Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина, по инициативе заместителя председателя Правительства Республики Коми-специального представителя Республики Коми Джамала-Лейла Яндиева. В ходе встречи обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов представил гостям встречи инвестиционный и экономический потенциал региона. В частности, руководитель региона предложил принять участие в реализации проектов в лесной отрасли; горнорудной и нефтегазовой промышленности - разработке месторождений коксующегося угля, добыче и переработке природного газа и конденсата, освоении ижемского месторождения россыпного титана; организации на территории республики высокотехнологичных производств. Выгодные условия могут быть предложены инвесторам для создания на территории региона совместных предприятий в области туризма, образования, медицины и фармацевтики.

По итогам встречи чрезвычайный и полномочный посол Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассар выразил заинтересованность в сотрудничестве. В ближайшее время представители Ливана посетят республику с целью дальнейшего развития экономических отношений.

Председатель духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин поблагодарил главу Республики Коми Сергея Гапликова за визит и высказал уверенность в том, что встреча послужит хорошей основой для дальнейшего сотрудничества, а также предложил в начале 2017 года провести ряд двусторонних встреч с послами стран Персидского залива и других государств.

В ходе заседания регионального Правительства Сергей Гапликов высоко оценил перспективы развития прямого сотрудничества Республики Коми с азиатскими странами. В частности, отметил руководитель региона, необходимо наладить с восточными государствами торговые отношения без посредничества европейских компаний, которые закупают продукцию, производимую в республике, и перепродают её со своей наценкой. В результате предприятия республики упускают потенциальную дополнительную прибыль, а бюджет региона – соответствующие налоговые отчисления.

Сергей Гапликов напомнил, что максимальное привлечение инвестиций и федеральных средств в экономику региона – это первоочередная задача, которую необходимо решать Правительству республики для эффективного развития всех её отраслей, потребовав активизации участия руководителей отраслей региона.