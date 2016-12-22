МВД по Коми предупреждает граждан об опасности употребления нелегального алкоголя

В преддверии новогодних праздников МВД по Республике Коми предупреждает граждан об опасности отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли, через интернет, либо по ценам более низким, чем установлено приказами Минфина, а также продукцией с маркировкой "Duty free" вне специализированных для данного вида товаров магазинов.

Приобретать данный товар лучше всего в крупных торговых сетях, где за качеством товаров идет постоянный контроль. При покупке спиртного в небольших магазинах следует поинтересоваться у продавцов о наличии лицензии на продажу алкоголя. Чтобы обезопасить себя, необходимо обращать внимание на цену.

Оригинальные спиртные напитки стоят недешево. Также следует обратить внимание на внешний вид бутылки. Колпачок не должен прокручиваться, а содержимое – вытекать. Бутылка не должна иметь сколов и неровностей.

Особо тщательно рекомендуется изучать этикетку. Обратите внимание на целостность и аккуратность наклеенной этикетки. Она должна быть ровно наклеена, а нанесенная на нее информация – легко читаться.

Если текст бледен или смазан – это еще один повод задуматься о происхождении спиртного.

То же самое касается и акцизной марки. Однозначно стоит насторожиться, если акцизная марка имеет кривые края, при прикосновении к материалу на руках остаются следы краски.

Внимательно изучайте товар. Производитель обязательно указывает свой юридический адрес, адрес завода, состав напитка и ГОСТ. Также необходимо обратить внимание на дату розлива – ее на бутылке ставят дважды: на этикетке и на колпачке.

Полиция республики также предупреждает об опасности употребления спиртосодержащих жидкостей, которые являются непищевым продуктом и не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей при употреблении их внутрь организма.

МВД по Республике Коми настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность при приобретении алкоголя, а также сообщать о фактах несанкционированной продажи алкогольной продукции или продукции вызывающей сомнение в подлинности. Помните, что при употреблении алкогольных напитков, даже качественных, необходимо соблюдать меру.