Елка главы Коми в стиле стимпанк напомнила одаренным школьникам о самопожертвовании

22 декабря 2016 года, 15:00 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Новогодний праздник главы Коми для одаренных детей прошел в Сыктывкаре 22 декабря в академическом театре драмы им. Виктора Савина и собрал вместе 250 школьников со всего региона.

На елке собрались отличники учебы, победители муниципальных и республиканских конкурсов, спортивных соревнований, школьных предметных олимпиад, активные участники общественных движений от семи до 12 лет из всех муниципальных образований республики. Главным подарком для детей стала новогодняя музыкальная сказка "Щелкунчик".

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Пьесу по мотивам сказки Гофмана специально для вундеркиндов написал режиссер Борис Лагода, который с триумфом выступил в роли Фамусова на премьере отечественной пьесы "Горе от ума". В спектакле звучала музыка Чайковского. А костюмы и декорации подготовили молодые мастера театра Наталья Павлицкая и Анастасия Юрьева. Главной задумкой художниц стало перевоплощение взрослых в маленьких детей. Все декорации на сцене имели большие размеры, благодаря чему каждый мог почувствовать себя ребенком в сказке.

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А чтобы сказка не показалась совсем знакомой, в костюмы были добавлены элементы стимпанка. Невероятными голосами "из космоса" говорили злые персонажи.

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Благодаря юмористическому наполнению, пьеса захватила даже самых неугомонных и неусидчивых зрителей, кот в Щелкунчике" говорил голосом Бориса Ельцина, а мышиный король напоминал знаменитого Ивана Охлобыстина.

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В конце праздника дети получили подарки.

Министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова перед спектаклем напомнила гостям, что сегодня в театре собрались особые - самые талантливые дети: "Я бы хотела, чтобы вы поприветствовали друг друга аплодисментами. Принято считать, что в канун Нового года нужно подводить итоги и благодарить тех молодых людей, за которыми - будущее республики. Руководство Коми в лице Сергея Гапликова уверено, что Коми останется самой талантливой, северной, но в то же время доброй и дружелюбной республикой. Поэтому позвольте поблагодарить вас за те достижения, что вы совершили в уходящем 2016 году. Я уверена, что наши встречи могут быть чаще. Помните, что особые приглашения получают только те дети, которые хорошо учатся и проявляют свои способности. Я желаю, чтобы у вас хватило сил и творческого начала для реализации идей в 2017 году. И конечно же - удачи!"

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Завтра, 23 декабря, в Коми республиканской филармонии пройдут елка главы Коми для детей с инвалидностью и новогодний утренник для детей из замещающих семей. Вместе с любимыми сказочными персонажами ребята проведут настоящее детективное расследование, отправившись на поиски новогоднего подарка.

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Главными помощниками праздника уже не первый год выступают волонтеры добровольческого движения "От сердца к сердцу" Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. Добровольцы не только помогут при сопровождении участников и гостей мероприятия, но и сыграют роли новогодних персонажей.

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Новогодний праздник придет и к ребятам из детского отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера, и к маленьким пациентам Республиканской детской больницы. А особых детей, которые по состоянию здоровья не смогут попасть на республиканские елки, Дед Мороз и Снегурочка навестят дома и вручат им сладкие подарки.

Юлия Николаева
Ключевые слова: театр, Лагода, елка, дети, глава
Рубрика: Культура
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