Елка главы Коми в стиле стимпанк напомнила одаренным школьникам о самопожертвовании

Новогодний праздник главы Коми для одаренных детей прошел в Сыктывкаре 22 декабря в академическом театре драмы им. Виктора Савина и собрал вместе 250 школьников со всего региона.

На елке собрались отличники учебы, победители муниципальных и республиканских конкурсов, спортивных соревнований, школьных предметных олимпиад, активные участники общественных движений от семи до 12 лет из всех муниципальных образований республики. Главным подарком для детей стала новогодняя музыкальная сказка "Щелкунчик".

Пьесу по мотивам сказки Гофмана специально для вундеркиндов написал режиссер Борис Лагода, который с триумфом выступил в роли Фамусова на премьере отечественной пьесы "Горе от ума". В спектакле звучала музыка Чайковского. А костюмы и декорации подготовили молодые мастера театра Наталья Павлицкая и Анастасия Юрьева. Главной задумкой художниц стало перевоплощение взрослых в маленьких детей. Все декорации на сцене имели большие размеры, благодаря чему каждый мог почувствовать себя ребенком в сказке.

А чтобы сказка не показалась совсем знакомой, в костюмы были добавлены элементы стимпанка. Невероятными голосами "из космоса" говорили злые персонажи.

Благодаря юмористическому наполнению, пьеса захватила даже самых неугомонных и неусидчивых зрителей, кот в Щелкунчике" говорил голосом Бориса Ельцина, а мышиный король напоминал знаменитого Ивана Охлобыстина.

В конце праздника дети получили подарки.

Министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова перед спектаклем напомнила гостям, что сегодня в театре собрались особые - самые талантливые дети: "Я бы хотела, чтобы вы поприветствовали друг друга аплодисментами. Принято считать, что в канун Нового года нужно подводить итоги и благодарить тех молодых людей, за которыми - будущее республики. Руководство Коми в лице Сергея Гапликова уверено, что Коми останется самой талантливой, северной, но в то же время доброй и дружелюбной республикой. Поэтому позвольте поблагодарить вас за те достижения, что вы совершили в уходящем 2016 году. Я уверена, что наши встречи могут быть чаще. Помните, что особые приглашения получают только те дети, которые хорошо учатся и проявляют свои способности. Я желаю, чтобы у вас хватило сил и творческого начала для реализации идей в 2017 году. И конечно же - удачи!"

Завтра, 23 декабря, в Коми республиканской филармонии пройдут елка главы Коми для детей с инвалидностью и новогодний утренник для детей из замещающих семей. Вместе с любимыми сказочными персонажами ребята проведут настоящее детективное расследование, отправившись на поиски новогоднего подарка.

Главными помощниками праздника уже не первый год выступают волонтеры добровольческого движения "От сердца к сердцу" Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. Добровольцы не только помогут при сопровождении участников и гостей мероприятия, но и сыграют роли новогодних персонажей.

Новогодний праздник придет и к ребятам из детского отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера, и к маленьким пациентам Республиканской детской больницы. А особых детей, которые по состоянию здоровья не смогут попасть на республиканские елки, Дед Мороз и Снегурочка навестят дома и вручат им сладкие подарки.