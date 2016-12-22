На Стефановской площади появился коми промысловый календарь

Стефановская площадь практически на сто процентов готова к открытию главной Ёлки республики, которое состоится в Сыктывкаре завтра в 10.30.

Главной идеей новогоднего городка на Стефановской площади станет продолжение празднования 95-летия Республики Коми, а центральным новогодним объектом столицы республики – каток на Стефановской площади, оформленный в виде коми промыслового календаря.

Помимо украшенного гигантского дерева, на площади появились световые кубы, фигуры достопримечательностей Коми в миниатюре. По одну сторону от елки будут установлены символы городов Республики Коми: "Монумент трудовой славы" – символ Сыктывкара, копия памятника Владимиру Русанову – символ Печоры, памятник "Комар-нефтяник" – символ Усинска, "Водонапорная башня" – символ Инты; "Воркута 67 параллель" – символ Воркуты и памятник "Глухарь" – символ Сосногорска. С другой стороны главной елки будет установлена ледяная композиция "Маньпупунер", состоящая из семи скульптур.

В дальнейшем планируется перенести эти памятники в определенное место для создания парка "Республика в миниатюре" к 100-летию Республики Коми.

Свои окончательные черты обрел и каток, залитый вокруг ели. Кроме того, по кругу его украсили фигурами знаменитого артефакта, найденного в 70-х годах прошлого века в районе села Сторожевск, - коми промыслового календаря. Идею разработали дизайнеры Александр Сергиенко и Степан Кубик. Правда, увидеть календарь целиком можно только свысока, зато вблизи можно полюбоваться каждый промысловым животным в отдельности.

Как рассказал "Комиинформу" Степан Кубик, работа над промысловым календарем заняла две недели. Сначала фигуры были созданы в мастерской: с помощью водоотталкивающей краски рисунки были нанесены на нетканое полотно, после чего их вырезали и закатали под лед. Календарю не страшны ни оттепель, ни морозы, подчеркнул художник.

На создание календаря во льду ушло 10 литров синей краски и 50 метров нетканки шириной два метра.