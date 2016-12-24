В Воркуте появится первая в Коми детско-юношеская библиотека, совмещенная с молодежным центром

"Грядущий библиотечный скандал", о котором писал портал "Твоя Воркута", утих, не успев разразиться. Накануне в сети появились тревожные слухи о закрытии двух детско-юношеских библиотек: в Шахтёрском жилом районе и библиотеки им. Ю.А. Гагарина по улице Гоголя.

Воркута всегда слыла "самым культурным городом" в республике, поэтому решение, озвученное в кулуарах администрации города, вызвало недоумение воркутинцев и было названо "вандализмом".

"Официально никто ничего не говорит, разве что ВКонтакте на странице мэра есть комментарий лица, который, судя по нику "Елена Культура" является сотрудником управления культуры. Странная ситуация, - сообщили "Комиинформу" в Центральной детско-юношеской и детской библиотеки. - В комментарии Елены Культуры речь идет о нормативах. Но если в городе исчезнут все специализированные детские библиотеки, несомненно ухудшится качество обслуживания.

Никто не спорит - необходимо оптимизировать. Но библиотеки в Воркуте больше трех лет уплотняются: на треть сократилось число работающих; три библиотеки уже закрыты, во всех остальных всё ужато донельзя".

Тревога библиотекарей вызвана тем, что еще свежи воспоминания о выселении "гагаринки" в 2009 году из Дворца пионеров, когда из центра города ее переместили в отдаленный спальный район с транспортными проблемами.

Однако о скоропалительном решении о закрытии или уплотнении, даже если оно и было, сейчас речи не идет, сообщили "Комиинформу" в Минкульте РК. В минувший четверг представители Управления культуры воркутинской администрации побывали в Национальной детской библиотеке имени Маршака, где познакомились с опытом работы учреждения, являющегося одним из любимых мест времяпрепровождения сыктывкарских детей.

Не пустует и "Гагаринка": только за одну "Библионочь" за несколько часов ее посетило более 250-ти человек. Минувшей весной на базе библиотеки был создан Молодежный центр. "Мы стараемся стать для молодых людей "третьей планетой" - городской гостиной, третьим местом после дома и места учебы или работы. Работа только начинается, но за 2016 год проведено свыше 60-ти мероприятий, у нас побывало свыше полутора тысяч молодых людей", - отметила старший библиотекарь Центральной детско-юношеской библиотеки им. Ю. А. Гагарина Елена Олиферук-Половцева.

"Ни о каком закрытии библиотеки в Воркуте не идет и речи. Напротив, с окраины библиотека переедет в центр, на "красную линию", - прокомментировал министр культуры, туризма и архивного дела РК Сергей Емельянов. По его словам, Воркута станет первым в республике городом, где в одних стенах будет функционировать детская библиотека и молодежный центр. При этом статус детской библиотеки будет сохранен".

По словам министра, в настоящее время идет подбор соответствующего помещения. Вопрос находится на стадии согласования, заключил министр.