Государственные награды и знаки отличия жителям республики вручил глава Коми Сергей Гапликов

Глава Коми Сергей Гапликов вручил государственные награды жителям республики. Перед началом торжественной церемонии, С. Гапликов признался, что, находясь в отъезде, успел соскучиться по республике.

"Обстоятельства, продиктованные в том числе распоряжениями и указами президента России, вынуждали меня находится в Москве, но, хочу сказать, что время не прошло даром: в рамках бюджетных взаимоотношений на федеральном уровне были решены многие вопросы. Бюджет мы принимали в непростых условиях, но, благодаря проведенной Правительством Коми работе, он позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Республика к испытаниям готова", - заверил руководитель региона.

Глава Коми выразил благодарность участникам церемонии за то, что на протяжении долгих лет каждый из них хранит верность своей профессии, и приступил к награждению.

За самоотверженность и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью при исполнении служебного долга по обеспечению госбезопасности и территориальной целостности России на территории Северо-Кавказского региона медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени был награжден директор филиала "Аэронавигация Северного Урала" ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" Владимир Захаров.

Глава республики аналогичные награды за образцовое выполнение служебного долга на территории Северо-Кавказского региона вручил старшему сержанту полиции оперативного отделения оперативного взвода отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Коми Егору Лодыгину и прапорщику полиции оперативного отделения оперативного взвода отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Коми Виктору Уляшеву.

Медалью "За отличие в охране общественного порядка" награждены старший сержант полиции оперативного отделения оперативного взвода отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Коми Алексей Ефремов и прапорщик полиции перативного отделения оперативного взвода отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Коми Алексей Филиппов.

Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы РФ" за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных кадров присвоено заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ухтинский государственный технический университет" Владимиру Некучаев.

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ" за заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Коми республиканская больница" Рамазану Абакарову.

Благодарность президента РФ за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд благодарность объявлена главному бухгалтеру открытого акционерного общества "Птицефабрика Зеленецкая" Валентине Михайловой.

Указами главы Республики Коми за заслуги перед Республикой Коми почетное звание "Заслуженный работник Республики Коми" присвоено:

Альберту Акжигитову – мастеру Горняцкого района электрических сетей производственного отделения "Воркутинские электрические сети" филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" "Комиэнерго" (г. Воркута);

Игорю Бурцеву– заместителю директора по научной работе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (г. Сыктывкар);

Владимиру Говырину – учителю физики государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Физико-математический лицей-интернат" (г. Сыктывкар);

Юрию Рочеву – аккомпаниатору Сизябского сельского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры "Ижемская межпоселенческая клубная система";

Алле Федосенко – главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Сосногорская центральная районная больница".

Указами главы Коми за многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Республики Коми награждены:

Андрианова Валентина Владимировна – медицинская сестра палатная фтизиатрического отделения № 3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Печорский противотуберкулезный диспансер";

Беллон Маргарита Федоровна – дизайнер I категории общества с ограниченной ответственностью "Коми республиканская типография", город Сыктывкар;

Буб Татьяна Александровна – мастер цеха лесопиления общества с ограниченной ответственностью "Лузалес", Прилузский район;

Гретченко Андрей Петрович – мастер по добыче нефти и газа общества с ограниченной ответственностью "Енисей", город Усинск;

Канев Виктор Петрович – тракторист общества с ограниченной ответственностью "АгроВиД", муниципальное образование муниципального района "Печора";

Котов Владимир Иванович – начальник рудника участка № 1 (основного производства) открытого акционерного общества "Боксит Тимана", Княжпогостский район;

Лютоев Николай Александрович – член Президиума Усть-Куломской общественной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Маликов Александр Львович – балетмейстер муниципального автономного учреждения "Городской Дворец культуры" муниципального образования городского округа "Ухта";

Малькова Светлана Валентиновна – артист драмы государственного автономного учреждения Республики Коми "Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина", город Сыктывкар;

Некучаева Лидия Александровна – руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Республике Коми;

Попонина Зоя Аркадьевна – оператор машинного доения крупного рогатого скота общества с ограниченной ответственностью Племенное хозяйство "Изваильский – 97", город Ухта;

Репина Анна Николаевна – художник-постановщик государственного автономного учреждения Республики Коми "Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина", город Сыктывкар;

Стрелкина Людмила Михайловна – преподаватель государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми "Колледж искусств Республики Коми", город Сыктывкар;

Хозяинов Сергей Петрович – начальник производства целлюлозы акционерного общества "Монди Сыктывкарский ЛПК", город Сыктывкар;

Федорков Алексей Леонардович – ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;

Распоряжениями главы Коми за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание "Почетный врач Республики Коми" присвоено:

Туголукову Ивану Егоровичу – врачу-психиатру государственного учреждения "Коми Республиканская психиатрическая больница", город Сыктывкар

за заслуги в области науки и многолетнюю добросовестную работу звание "Почетный деятельно науки Республики Коми" присвоено

Ракину Владимиру Ивановичу – главному научному сотруднику лаборатории экспериментальной минералогии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар

за заслуги в развитии лесной отрасли и многолетнюю добросовестную работу звание "Почетный лесовод Республики Коми" присвоено Бакалейко Татьяне Владимировне – инженеру по охране и защите леса государственного учреждения Республики Коми "Каджеромское лесничество", муниципальное образование муниципального района "Печора"

за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание "Почетный работник здравоохранения Республики Коми" присвоено Сафоновой Альбине Николаевне – заведующей – медицинской сестре фельдшерско-акушерского пункта п. Оньмесь государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Прилузская центральная районная больница"

за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу звание "Почетный строитель Республики Коми" присвоено Казиевой Татьяне Павловне – начальнику производственно-технического отдела Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительный трест "РСТ", город Сыктывкар

за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу звание "Почетный учитель Республики Коми" присвоено Ануфриевой Тамаре Феоктистовне – учителю математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого" (г. Сыктывкар) и Колиповой Надежде Никаноровне – учителю начальных классов государственной общеобразовательной школы-интерната "Гимназия искусств при Главе Республике Коми" имени Ю.А. Спиридонова (г. Сыктывкар).

Распоряжениями главы Республики Коми за добросовестное исполнение должностных обязанностей знаком отличия "за безупречную службу Республике Коми" награждены:

Карабань Елена Ивановна – главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и кадровой работы Министерства образования и молодежной политики Республики Коми;

Лифенко Виталий Петрович – заместитель командира по работе с личным составом батальона обеспечения учебного процесса войсковой части 5134 Северо-Западного регионального командования ВВ МВД России, город Сыктывкар;

Тарабакуина Мая Васильевна – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Государственного учреждения Республики Коми "Сысольское лесничество" Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;

Уразов Константин Иванович – заведующий отделом внедрения информационных технологий государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми", город Сыктывкар.

Распоряжениями главы Республики Коми за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Коми памятной медалью "95 лет Республике Коми" награждены:

Артеев Сергей Юпитерович – тракторист II класса общества с ограниченной ответственностью "Северный", город Усинск;

Асхабов Асхаб Магомедович – директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;

Ветошкина Елена Васильевна – председатель правления Союза писателей Республики Коми – регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", город Сыктывкар;

Герцман Михаил Львович – председатель Союза композиторов – Коми регионального отделения общественной организации "Союз композиторов России", город Сыктывкар;

Гецен Маргарита Васильевна – редактор редакционно-издательского отдела Федерального государственного бюджетного учреждения науки Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;

Гришкова Тамара Владимировна – начальник производственно-технического отдела Печорской дистанции пути – структурного подразделения Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", город Печора;

Дарсалия Емзари Апалонович – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Усть-Вымский район;

Дорофеева Надежда Борисовна – председатель Государственного Совета Республики Коми;

Дудин Николай Михайлович – пенсионер, ветеран отрасли социальной защиты населения Республики Коми, город Сыктывкар;

Карпов Сергей Алексеевич – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Югор", Удорский район;

Кононов Анатолий Ефимович – пенсионер, ветеран лесопромышленной отрасли Республики Коми, Сысольский район;

Кудинова Ирина Геннадьевна – заведующий справочно-библиографическим отделом муниципального учреждения "Центральная библиотека муниципального образования городского округа "Ухта";

Кюршин Валерий Федорович – Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации;

Летошников Сергей Олегович – старший электромеханика Княжпогостского района электроснабжения Сосногорской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", город Сосногорск;

Мамонов Александр Юрьевич – руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Коми;

Майсерик Вячеслав Степанович – пенсионер, ветеран отрасли культуры Республики Коми, город Сыктывкар;

Мифтахова Ольга Рудольфовна – директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Национальная библиотека Республики Коми", город Сыктывкар;

Михайлов Иван Егорович – водитель общества с ограниченной ответственностью "Нившера", Корткеросский район;

Попов Евгений Юрьевич – начальник Управления государственного автодорожного надзора по Республике Коми;

Терентьева Елена Григорьевна – мастер в цехе по переработке молока общества с ограниченной ответственностью "Северный", город Усинск;

Томов Александр Николаевич – главный механик Сыктывдинского дорожного ремонтно-строительного управления акционерного общества "Коми дорожная компания", Сыктывдинский район;

Хахалкин Станислав Юрьевич – руководитель администрации муниципального образования городского округа "Усинск";

Шахова Валентина Борисовна – заместитель председателя сельскохозяйственного производственного кооператива "Помоздино", Усть-Куломский район;

Шумилова Ирина Николаевна – электромеханик Сосногорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки – структурного подразделения Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", город Сосногорск;

Экгардт Виктор Иванович – пенсионер, ветеран угольной отрасли Республики Коми, город Воркута;

Яковлев Николай Яковлевич – пенсионер, член Территориальной Коми республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, город Ухта;

Якунин Юрий Владимирович – электрогазосварщик 6 разряда группы тепломеханического оборудования Сыктывкарского участка Центральной ремонтной службы Филиала "Коми" Публичного акционерного общества "Т Плюс", город Сыктывкар;

Получив награду педагог "Физико-математический лицей-интернат" Владимир Говырин признался, что благодарен властям республики за высокую оценку своего труда. "Этот успех был бы невозможен без помощи и поддержки моих коллег и дружного коллектива наших учащихся, - отметил он. - Лицей был создан 20 лет назад и за все это время ни разу не возникло сомнения в целесообразности этого шага. Ребятишки из самых удаленных уголков республики обрели еще одну возможность получить качественное образование".

После церемонии награждения глава Коми пригласил всех гостей на предновогодний фуршет, где поздравил с наступающим Новым Годом и пожелал всех благ.