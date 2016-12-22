Точкам общественного питания запретят торговать алкоголем без лицензии

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции станет обязательным с июля 2017-го для организаций общественного питания. Об этом на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Коми сообщил первый заместитель министра экономики Коми Алексей Просужих.

По его словам, согласно изменениям в законодательстве, граждане смогут употреблять алкоголь только внутри точки общественного питания, а вынос горячительных напитков за его пределы будет запрещен законом.

"Благодаря поправкам в КоАП РФ у нас появятся реальные рычаги воздействия на нарушителей", - отметил А. Просужих.

Член Общественной палаты Коми Галина Лапшина рассказала, что более пяти лет занимается данной проблемой и лично знает некоторых владельцев киосков, торгующих алкогольными суррогатами. По ее словам, весной общественники обсуждали вопрос об изменении режима работы точек общественного питания, которые торгуют алкоголем с 9 вечера до 9 утра.

"В Лесозаводе возле жилых домов по улице Серова целых три точки торгуют суррогатами. Где бы я ни поднимала этот вопрос, мне говорят: они имеют право. Если мы все объединим усилия, эту проблему можно будет решить", - заключила она.