Сыктывкарских педагогов учат, как перестать бояться вести занятия для ребят с инвалидностью

В сыктывкарском колледже сервиса и связи появилась базовая площадка по инклюзивному образованию в профессиональных учебных заведениях. Идею поддержал Минобраз региона. Об этом "Комиинформу" сообщили в Коми ВОИ.

Обучающие семинары для педагогов проводит председатель Республиканской ассоциации семей, имеющих детей с инвалидностью "Журавлик" -Екатерина Данилова.

Как пояснила она "Комиинформу", основная задача - рассказать педагогам о разных подходах к обучению детей и молодых людей с инвалидностью, об их особенностях, а также международном опыте на этом поле.

"Мне важно донести до педагогов, чтобы они не боялись особых учеников, не думали, что это все очень страшно и сложно, - подчеркнула собеседница. - Особенно в наше время, когда разработано столько технологий, облегчающих работу в плане доступности обучающих материалов для детей с любым видом инвалидности".

Однако, по ее словам, переломить сознание учителей не так просто, работа только началась, и все сложности — впереди. Многие участники семинара все же реагировали на предложенный материал с опасением.

"Когда я рассказывала, как работать, к примеру, с незрячими детьми, слушатели семинара восклицали: а что нам теперь, всем Брайля изучать?! Отвечала: конечно, нет. Дети знают Брайля, педагогу при их обучении это не обязательно. Есть разные принтеры, техника, разработки...".

В самом колледже сейчас набрана одна группа студентов с инвалидностью, обучающихся отдельно на бухгалтеров.

"Пока их все же отделяют от остальных. Нет понимания, что они должны учиться вместе, как и все. Многие педагоги пока все равно идут на поводу коррекционного, или изолирующего подхода, заложенного еще с советских времен. Мы это пытаемся изменить", - подчеркнула Е.Данилова.