Супруга Александра Селютина пояснила причины его ареста

В соцсети "Фейсбук" супруга Александра Селютина пояснила причины, которые привели к вынесению вчерашнего судебного решения. Напомним, 21 декабря мировой суд признал виновным бывшего руководителя Комитета связи и информатизации по части 1, статьи 5.35.1 КоАП РФ.

Как сообщила его жена Ольга Селютина, к ситуации привела задолженность по алиментам на несовершеннолетнего сына.

30 декабря 2014 года А.Селютин был отстранен от занимаемой должности. В связи с ограничениями трудоустройства государственного служащего, коим он оставался до 3 ноября 2015 года, зарабатывать на жизнь полноценным трудом возможности не было.

Постановлением Сыктывкарский суд назначил ему государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения, которое, заявляет женщина, ни разу не было выплачено.

"В бытность досудебную вопросом занимался следователь, ограничившись в итоге отпиской и ссылкой на суд. В прошлую пятницу мера в виде временного отстранения от должности была отменена, но вопрос о выплате этого пособия разрешен опять же не был", - пишет О.Селютина.

Семья приняла решение взять кредит и закрыть долги по алиментам, предварительно рассчитав задолженность. Последние перечисления, по словам О.Селютиной, прошли 20 декабря.

"Документы, подтверждающие это, были в сегодняшнем суде представлены, но во внимание приняты не были – для судьи муж остался злостным неплательщиком. И еще одна причина сегодняшней изоляции по версии суда – сокрытие доходов. Судебный пристав разыскала копеечный договор с Коми республиканской академией государственной службы (Саша преподавал там месяца два или три в 2015 году), и представила суду в качестве доказательства вины и справедливости ее требований административного наказания", - поясняет супруга А.Селютина.

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Напомним, что в отношении А.Селютина в Сыктывкарском горсуде также рассматривается уголовное дело по ч. 4, ст. 159 УК (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Также в деле фигурируют руководители IT-компаний Александр Новосёлов и Юрий Поливенко.