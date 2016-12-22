Олег Грошев: "Самое сложное – убедить людей поверить в перемены"

Весь прошедший год филиал "Коми" Группы "Т Плюс" был под пристальным вниманием СМИ: непростая ситуация в Воркуте, где под угрозой оказалось прохождение отопительного сезона, обсуждение этой проблемы на уровне президента России и появление целого пакета президентских поручений, уголовные дела, заведенные против руководителей компании. В начале октября, в самый разгар воркутинской эпопеи, филиал "Коми" возглавил Олег Грошев, работавший до этого в энергетике Якутии, в Москве и Центральном регионе России. О том, как сейчас обстоят дела в "заполярной кочегарке", как будет проходить модернизация воркутинской энергосистемы, из чего складываются тарифы на тепло, и о многом другом Олег Грошев рассказал "Республике".

– 2016 год оказался очень сложным и для "Т Плюс" в целом, и для филиала в Коми в частности. Почему вы решились при таких условиях возглавить филиал? Не страшно было?

– Решение было абсолютно осознанным и добровольным. Еще в августе мне предложили организовать работы по приведению в нормативное состояние Воркутинских ТЭЦ. Приехал в Воркуту, проработал там примерно месяц: оценил состояние дел и оборудования, определился, как организовать работу, и сделал вывод, что готов этим заниматься, но с позиции не Воркуты, а филиала в целом. Задача сложная, но интересная и, главное, выполнимая. Руководство с моей позицией согласилось. А страшно было, наверное, только первые полдня в Воркуте, но это было первое впечатление. Потом уже стало понятно, что нужно делать и что с этим справлюсь.

– Расскажите о нынешней ситуации в Воркуте и планах на будущее.

– Оборудование в Воркуте находилось в достаточно сложном, но не безнадежном состоянии. Надо отдать должное тому, как хорошо строили в советское время. А вот, что касается обстановки в коллективе, отношения людей, которые работают на этом оборудовании… Пришлось приложить немало сил, чтобы их пессимистичное настроение начало потихоньку меняться, чтобы нам поверили: все не так безнадежно. Сейчас люди работают совсем с другим интересом, они верят в то, что делают, и что станция будет приведена в порядок. Тем более с основными "болячками", на которые жаловался персонал, мы уже разобрались: нам говорили, что в машинном зале дышать нечем, что в котельном темно – теперь этих проблем нет.

Что касается оборудования, то из девяти котлов на сегодняшний день в работе восемь, один находится в ремонте. На самом деле он исправен, но нужно провести регламентные работы, чтобы повысить качество и надежность работы. К 25 декабря он выйдет из ремонта. Кроме того, к этой дате мы завершим все запланированные на этот год ремонтные работы. На днях, например, завершили ремонт второй турбины, окончания которого все ждали, и станция не будет получать штрафы за простой. Завершается ремонт четырех мельниц системы приготовления топлива.

А с 15 января начнем ремонтную программу 2017 года. И если в 2016 году нашей основной задачей было устранить дефекты, препятствующие нормальной работе оборудования, то в 2017 – акцент на реконструкцию и модернизацию. Только на Воркутинскую ТЭЦ-2 на эти цели заложено порядка 650 миллионов рублей. А в целом в ближайшие три года на все наши воркутинские объекты будет направлено 1,7 миллиарда рублей. Воркутинский узел будет переведен на газ, сейчас он работает на мазуте и угле. Готов проект по переводу на газ Центральной водогрейной котельной, которая затем возьмет на себя тепловую нагрузку ТЭЦ-1. Обойдется это примерно в 500 миллионов рублей. Половина суммы пойдет на замену оборудования котельной, строительство газораспределительной станции. Вторая половина – на перекладку тепловых сетей.

Для того чтобы все получалось, мы постоянно находимся в контакте с республиканскими властями и администрацией Воркуты. С декабря тепловые сети Воркуты в аренде у ВТЭЦ, но по соглашению с правительством Коми эти сети, а также водоканал Воркуты планируется передать в концессию. Эксплуатация этого комплекса персоналом ВТЭЦ повысит надежность воркутинского энергоузла, позволит сформировать оптимальные и максимально эффективные инвестиционные программы.

– А Газпром готов к переводу воркутинских объектов на газ? И как на ваши планы реагируют поставщики угля, которые останутся без клиента?

– Газпром сейчас в активной работе по выдаче газа в сторону Воркутинских ТЭЦ, они ведь тоже получили соответствующие поручения президента России. Что касается угля, то, во-первых, мы от него пока полностью не отказываемся. Во-вторых, решение о переходе на газ у нас окончательно сформировалось после того, как мы встретились с поставщиками угля и они нам сообщили, что энергетического угля, который мы покупаем для своих ТЭЦ, у них осталось только на пять лет.

– Кстати, о пакете "воркутинских" поручений президента РФ, которые стали планом к действиям и для вас, и для Газпрома, и для правительства Коми…

– На сегодня есть сформированная программа совместной работы компании "Т Плюс" и группы компаний "Ренова" с правительством Коми. Фактически все то, о чем сказано в пакете президентских поручений, всеми нами в ходе этой совместной работы и сформулировано. У правительства республики, например, одно из поручений касается контроля над корректностью и правильностью формирования тарифов. Расчеты все произведены, и рост нашего тарифа на тепло в Воркуте в 2017 году составит 3,17 процента, что ниже среднего значения по региону. По республике тарифы в среднем вырастут на 4,1 процента, по Коми филиалу "Т Плюс" – на 3,3 процента.

– Модернизация воркутинских объектов, таким образом, все-таки полностью "зашита" в тарифы или же часть средств

"Т Плюс" выделяет своему филиалу?

– Частично все это финансируется из средств ремонтной и инвестиционной программ, которые заложены в тарифы. А часть – привлеченные средства "Т Плюс", которые мы должны будем вернуть после реализации наших планов, когда издержки будут снижены. Окупиться перевод воркутинских объектов на газ должен примерно через пять лет. Мне вот очень хочется обратиться к воркутинцам, напомнить им, что электричество и тепло производят их земляки, которые должны получать зарплату за свой труд. А как обеспечить выплаты зарплаты, покупку топлива и прочее, если сборы платежей за тепло по Воркуте около шестидесяти процентов? Поймите, на сегодняшний день воркутинский энергоузел содержится за счет других регионов, где с платежной дисциплиной дела обстоят получше!

Отчасти, конечно, проблема в пустующем жилфонде. Мы совместно с администрацией города провели ревизию, обнаружили порядка 9 тысяч пустующих квартир. Сейчас планируем в части этих квартир отключить батареи, оставить только транзитные трубопроводы – стояки. Норматив тепла в доме будет поддерживаться, при этом снизится количество производимого и нереализуемого тепла.

– Многие должники оправдывают свои неплатежи тем, что тарифы "задраны" и они вообще не понимают, из чего складываются такие суммы. Проведите ликбез: можно ли искусственно завышать тарифы и что входит в плату за отопление квартиры?

– Любой тариф фактически обоснован. Он не устанавливается ресурсоснабжающей организацией. Ресурсник лишь показывает свои затраты и издержки для производства тепловой, электрической энергии и так далее. И в процессе очень долгих переговоров доказывает регулирующим органам, что эти затраты именно таковы и что производит он ровно столько, сколько нужно потребителю. Все показатели защищаются буквально до десятой цифры после запятой. И вот только когда все доказано, выносится решение тарифного комитета. При этом рост тарифов не должен превышать предел, установленный государством. Так что просто так взять и назначить тариф "с потолка" нельзя. Что касается тарифа на тепло, то его составляющие – вода (которую мы покупаем или добываем сами), очистка этой воды, топливо для нагрева этой воды, закупка и ремонт оборудования, посредством которого будет происходить этот нагрев, зарплата сотрудников. Это основное. Большая часть затрат, из которых в результате складывается тариф на тепло, – топливо и зарплата сотрудников.

– Если отвлечься от Воркуты и посмотреть в целом на рынок тепловой энергии. Есть мнение, что в Коми он избыточный. Ваши ТЭЦ и котельные работают на полную мощность или же не дает развернуться нехватка крупных потребителей? Ваш прогноз: выработка тепла будет расти или нет? Если нет, то как выживать собираетесь?

– Буквально на днях разбирали ситуацию с Сыктывкаром относительно установленных тепловых мощностей. Коллеги высказывали идеи: надо закрыть одну котельную, и вторую, и третью… Потому что крупный бизнес строит свои автономные котельные, а мы, таким образом, теряем потребителя. Но никаких котельных по Сыктывкару мы закрывать не собираемся! Проблема не в избытке или недостатке мощностей, а в их рациональном распределении. Например, есть у нас отличная котельная, довольно мощная, с тремя котлами, а работает только на ЛВЗ и молокозавод. Сейчас думаем над тем, как задействовать ее в теплоснабжении других районов города. Так что объективные процессы, происходящие в отрасли, в том числе сокращение теплопотребления, мы воспринимаем не как проблему, а как вызов. Нам нужно быть эффективнее, быстрее, профессиональнее, менять подходы к управлению, внедрять новые услуги и технологии. Все это мы стараемся делать. А без потребителей в ближайшее время точно не останемся, ведь мы живем на севере. Только сегодня получили запрос о подключении новых потребителей – порядка 40 Гкал.