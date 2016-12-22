Сувениры из Коми идут "на ура" у москвичей и гостей столицы

22 декабря 2016 года, 10:33 |
Фото Светланы Быковской

Сувенирная продукция из Республики Коми второй год представлена на ярмарке "Волшебное путешествие в Рождество", расположенной на Пушкинской площади в Москве.

Вчера на ярмарке побывал корреспондент "Коминформа".

Ярмарка развернулась вокруг площадки со сказочным лесом, в котором есть избушка Зимы, сверкающие зайцы ростом с человека, вечнобелые деревья...

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В небольших прозрачных павильонах, украшенных новогодними гирляндами, выставлены на продажу товары народного творчества на любой вкус. Но мимо одного из окошек невозможно пройти и не заметить знакомые многим жителям Коми мотивы: уже полюбившиеся мордочки вязаных медведей мастерицы Светланы Туровой, рукавицы и шапки с оленями и солярными орнаментами Яны Васильченковой, бронзовые и латунные подвески Игоря Самохвалова и многое другое.

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Как рассказал "Комиинформу" продавец-москвич, представившийся Сеней Семёновым, товары из Коми пользуются у покупателей особым спросом. Люди берут сувениры для себя, на подарки друзьям и родственникам к Новому году. Прейскурант цен переведн на английский и китайский языки, учитывая большой наплыв туристов из Азии. Шапку из Коми можно приобрести от 800 до 2000 рублей, комплект шапка-шарф обойдется в 2800.

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По словам куратора ярмарки Анастасии Кураковой, Коми, пожалуй единственный национальный регион, представленный на этой площадке. О том, что продукция из республики действительно популярна, говорит тот факт, что куратор знает всех представленных наших мастеров поименно. По ее словам, приходится заказывать дополнительные партии товара.

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Кстати, на этой ярмарке при покупке сувениров можно получить хорошую скидку. Ветеранам Великой Отечественной войны сувенир могут просто подарить. Эти расходы берут на себя организаторы ярмарки, так что на кошельке мастеров такие акции не отражаются.

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Светлана Быковская
Ключевые слова: ярмарка, москва, коми
Рубрика: Культура
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Комментарии (1)

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    Мастер
    22.12.2016 (10:49)
    3
    Олег Моторин товар продает, набрал на сотни тысяч, а деньги за проданное не возвращает, не хорошо, очень не красиво поступает, долги надо возвращать!

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