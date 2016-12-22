Исполнение решения антитеррористической комиссии станет обязательным для предприятий и организаций Коми
В Сыктывкаре прошла республиканская конференция по предупреждению терроризма и экстремизма.
Исполнение решений антитеррористической комиссии прекращает носить рекомендательный характер. После изменений в законодательстве России, принятых летом 2016 года, в Коми готовятся соответствующие поправки, которые приведут к штрафам за неисполнение требований безопасности. Об этом шла речь на конференции "Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Коми", которая состоялась в Сыктывкаре 21 декабря.
Это уже седьмая конференция в Коми на соответствующую тематику, целью которой являются разъяснение, обмен опытом и методическая помощь органам исполнительной власти Коми, органам местного самоуправления, организациям по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в республике.
Как было озвучено в ходе пленарного заседания, в 2017 году на территории страны и регионов сохраняется угроза, связанная с террористической деятельностью Северо-Кавказского подполья. Для Коми проблема остается актуальной, так как в регионе наблюдается поток трудовых мигрантов, в том числе нелегальных, среди которых могут быть ангажированные международными террористическими организациями граждане. В том числе людьми, которые прошли подготовку и получили боевой опыт на войне в Сирии.
Предпринятые в Коми меры оказали положительное влияние на общественную и политическую обстановку — терактов зафиксировано не было.
Между тем, в 2017 году в республике сохраняется ряд угроз. Это миграция, в том числе незаконная, граждан из государств со сложной оперативной обстановкой и высоким уровнем террористической опасности. Это и уязвимость потенциальных объектов террористической устремленности, опасность совершения резонансных террористических акций. Кроме того, недостаточно развитая транспортная инфраструктура может привести к тому, что доставка сил и средств для организации безопасности будет затруднена.
Недостаточная практика должностных лиц в муниципальных образованиях по решению задач в случае введения уровней террористической опасности также была отмечена, как актуальная проблема, требующая решения. Здесь же прозвучали претензии в адрес работы органов местного самоуправления по противодействию идеологии терроризма, которую обозначили как несистемную.
В 2016 году в законодательство РФ были внесены важные изменения, которые повлияют на эффективность работы органов, отвечающих за безопасность. Кроме того, органы местного самоуправления получили ряд полномочий в организации работы по предотвращению терроризма.
Одним из важных постановлений Правительства России стало, например, перераспределение полномочий по контролю за объектами топливно-энергетического комплекса от МВД к Росгвардии.
Как было озвучено на конференции, сегодня специалисты Минпрома Коми отмечают несовершенство действующего законодательства Коми, нормативных актов в части обеспечения антитеррористической деятельности, отсутствие квалифицированных специалистов на предприятиях топливно-энергетического комплекса,которые могут грамотно проводить мероприятия по обеспечению безопасности. Недостаточное финансирование проводимых работ.
В сфере безопасности автомобильного транспорта сохраняются такие проблемы, как нерентабельность автоперевозок, их дальность, избыточные требования к легальным перевозчикам по сравнению с нелегалами. Недостаточное финансирование сферы со стороны региональных бюджетов.
Как было заявлено на конференции, в 2017 году планируется расширить участие государства в обеспечении безопасности автовокзалов.
В сфере железнодорожных перевозок оперативная обстановка в 2016 году осталась стабильной. Актов незаконного вмешательства не зафиксировано.
В сфере безопасности на водном транспорте также произошли серьезные изменения, в связи с новыми требованиями сегодня суда проходят сертификацию перед введением в эксплуатацию.
В гражданской авиации сохраняется проблема разграничения зоны ответственности авиационной и транспортной безопасности. Сегодня законодательство не всегда позволяет это сделать.
Проблемы в аэропортах Коми есть, в том числе с актами незаконного вмешательства. Проникновения отмечались в Сыктывкарском аэропорту, на территорию которого заходили дети. В Ухтиснком аэропорту мужчина проник на борт судна, в СМИ его окрестили "угонщиком самолета".
Большинство проблем в сфере безопасности на объектах авиации в основном связано с финансированием и с тем, что вопросы транспортной и авиационной безопасности перекладываются на бизнес, хотя это прерогатива государства. Аэропорты некоторые вопросы самостоятельно решить не могут.
По итогам конференции был проведен анализ и обобщение имеющегося опыта работы АТК в Коми, рабочих групп, антитеррористических комиссий муниципальных образований в вопросах организации работы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.
Кроме того, были подготовлены рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию антитеррористической системы в Коми.
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