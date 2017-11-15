Аналитики предсказали рост зарплат из-за высокой цены на нефть

15 ноября 2017 года, 7:31 |
Фото РИА Новости

Средняя цена на нефть в 2018 году составит $52,5, в 2019-м — $55 за баррель из-за оживления мировой экономики. Такой прогноз дает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Известия".

Прогнозируемые цифры — на $10 выше, чем в планах Минэкономразвития. При таком сценарии развитии событий российский бюджет получит дополнительные 650 млрд рублей. Их-то и можно будет пустить на индексацию зарплат бюджетников, что может обеспечить опережающий рост реальных доходов граждан.

Минфин разработал проект бюджета на трехлетку на основе прогноза социально-экономического развития России на 2018–2020 годы, который подготовило Минэкономразвития. Ведомство заложило в него среднегодовую цену на нефть в 2018–2019 годах на уровне чуть выше $40.

Эксперты ЦМАКП считают такой прогноз излишне консервативным. И они — не единственные оптимисты. Так, по прогнозу Национального рейтингового агентства, снижение цен на нефть завершится в 2018 году, а в 2020-м цены способны вернуться к $100 за баррель.

Комиинформ

  Ключевые слова: зарплаты, Нефть
  Рубрика: Экономика
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