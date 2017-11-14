Сыктывкарский "Строитель" одержал первую победу в Суперлиге

14 ноября 2017 года, 22:35 | Сыктывкар
Фото Алексея Карпова

Сыктывкарский "Строитель" в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом (Суперлига) на своем поле 14 ноября принял красногорский "Зоркий". Оба клуба прошлый сезон провели в Высшей лиге страны, сообщает Минспорта Коми.

В текущем сезоне "Зоркий" первые свои очки набрал в предыдущем туре, обыграв дома московское "Динамо", а вот команда Павла Франца радости победы не испытывала. На игру, безусловно, повлияли погодные условия, в частности, обильный снегопад, обрушившийся на Сыктывкар в начале первого тайма.

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Так что "Строитель" вовремя успел открыть счет в матче: после передачи Максима Зубарева выход один на один реализовал Антон Оппенлендер – дальше играть в комбинационный хоккей играть почти не было возможности.

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Сыктывкарцы этим умело воспользовались и смогли "засушить" игру. Как итог, в первом тайме у "Зоркого" не было ни одного опасного момента. А вот "Строитель", в свою очередь, смог увеличить преимущество – Максим Зубарев перед самым перерывом к своей точной передаче добавил еще и гол: 2-0. Положение красногорцев ухудшилось, можно было ожидать от них штурм ворот хозяев поля во второй половине игры, но "Строитель" огорошил гостей сразу же третьим мячом - отличился Денис Садаков.

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Все, что смог сделать "Зоркий", так это отквитать один мяч после стандарта: гол на счету Сергея Башаева. Эпизод вышел вдвойне неприятным, так как серьезную травму глаза получил сыктывкарец Александр Воюшин, он выбыл из строя, по предварительным подсчетам, на сезон.

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Оставшиеся полчаса команды провели в упорной и равной, но безголевой борьбе: 3-1-первая победа "Строителя" в Суперлиге.

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Комиинформ

  Рубрика: Спорт
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