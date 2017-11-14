Сыктывкарский "Строитель" одержал первую победу в Суперлиге

Сыктывкарский "Строитель" в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом (Суперлига) на своем поле 14 ноября принял красногорский "Зоркий". Оба клуба прошлый сезон провели в Высшей лиге страны, сообщает Минспорта Коми.

В текущем сезоне "Зоркий" первые свои очки набрал в предыдущем туре, обыграв дома московское "Динамо", а вот команда Павла Франца радости победы не испытывала. На игру, безусловно, повлияли погодные условия, в частности, обильный снегопад, обрушившийся на Сыктывкар в начале первого тайма.

Так что "Строитель" вовремя успел открыть счет в матче: после передачи Максима Зубарева выход один на один реализовал Антон Оппенлендер – дальше играть в комбинационный хоккей играть почти не было возможности.

Сыктывкарцы этим умело воспользовались и смогли "засушить" игру. Как итог, в первом тайме у "Зоркого" не было ни одного опасного момента. А вот "Строитель", в свою очередь, смог увеличить преимущество – Максим Зубарев перед самым перерывом к своей точной передаче добавил еще и гол: 2-0. Положение красногорцев ухудшилось, можно было ожидать от них штурм ворот хозяев поля во второй половине игры, но "Строитель" огорошил гостей сразу же третьим мячом - отличился Денис Садаков.

Все, что смог сделать "Зоркий", так это отквитать один мяч после стандарта: гол на счету Сергея Башаева. Эпизод вышел вдвойне неприятным, так как серьезную травму глаза получил сыктывкарец Александр Воюшин, он выбыл из строя, по предварительным подсчетам, на сезон.

Оставшиеся полчаса команды провели в упорной и равной, но безголевой борьбе: 3-1-первая победа "Строителя" в Суперлиге.