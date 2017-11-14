В Усинске обсудили возможное сотрудничество с Китаем

В Усинске с рабочим визитом находится делегация города Дуньин провинции Шаньдун Китайской Народной Республики. Сегодня в администрации Усинска состоялась рабочая встреча с руководством муниципалитета.

Напомним, 23 августа в Постоянном представительстве Республики Коми при президенте Российской Федерации состоялись переговоры с делегацией города Дуньин провинции Шаньдун. Прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Коми. Во встрече участвовал руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин. Тогда по итогам была достигнута договоренность об организации поездки для представителей китайского бизнеса в Республику Коми, а также о возможности установления побратимских связей между городом Усинск и городом Дуньин (КНР).

По информации пресс-службы администрации района, Станислав Хахалкин рассказал гостям об Усинском районе, его истории, перспективах возможного дальнейшего сотрудничества. Он пригласил представителей Китайской Народной Республики на празднование Дня города в следующем году.

Станислав Хахалкин и глава городского округа – председатель Совета депутатов Николай Такаев вручили гостям традиционный и символический подарок - статуэтку комара-нефтяника.

Далее состоялась встреча с представителями нефтяных компаний, в ходе которой были представлены презентации о городе Дуньин, его ресурсоснабжающих предприятиях и инвестиционном потенциале Китайской Народной Республики. По словам представителей Китая, как и Усинск, город Дуньин - столица нефтяного промысла, поэтому в дальнейшем, города могут стать городами-побратимами.

Рабочий визит продолжился посещением музея истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Также в этот день гости посетили Дом культуры и музей деревни Новикбож.

Завтра делегация примет участие в рабочей встрече в Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, в ходе которой будут обсуждены перспективные направления и возможности сотрудничества и партнерских отношений.