Власти Коми проведут в санатории "Серегово" инструментальное обследование

В санатории "Серегово" Княжпогостского района в 2018 году проведут инструментальное обследование. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном исполнению госпрограммы "Управление государственными финансами и государственным долгом", сообщила министр финансов республики Галина Рубцова.

По ее словам, в 2018 году на содержание санатория в республиканском бюджете выделено 59,4 млн. рублей, на 2019 и 2020 годы – по 122 миллионов.

Спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева поинтересовалась, на какие виды работ будут расходоваться средства.

"В 2018 году только на содержание и охрану объекта предусмотрено 22 миллиона, - пояснила Г. Рубцова. – Остальная сумма – на проведение инструментального обследования санатория, который готов на 90%. Это необходимо сделать, чтобы понять, какая сумма необходима для завершения строительства и ввода его в эксплуатацию".

Первый заместитель председателя Госсовета Коми Александр Макаренко задал вопрос, почему на обследование объекта закладывается целый год, если фактически на эту процедуру достаточно от двух до четырех месяцев.

Министр пояснила, что инструментальное обследование будет проведено по контракту после необходимых конкурсных процедур.

Подводя итоги, депутаты решили задать все интересующие вопросы на согласительной комиссии заместителю председателя правительства Коми – министру строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константину Лазареву.