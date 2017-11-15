Записаться в Школы здоровья Центра медицинской профилактики можно не выходя из дома

У жителей Сыктывкара появилась возможность записаться в Школу здоровья Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера онлайн.

Для этого необходимо зайти в официальную группу "Центр медицинской профилактики. Республика Коми" в социальной сети "ВКонтакте". В меню, расположенном в правой части экрана, найти раздел "Запись в школу здоровья". В представленной форме для заполнения выбрать школу, в которую хотите записаться, и указать контактные данные.

Напомним, на базе Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера действуют проекты "Семейная школа сахарного диабета", "Семейная школа профилактики артериальной гипертонии", "Семейная школа профилактики стресса "Стоп-стресс", "Семейная школа профилактики когнитивных нарушений" и кабинет отказа от табакокурения.

Основная цель работы школ – повышение информированности пациентов, их родных и близких об особенностях неинфекционных заболеваниях, а также факторах риска их развития.

Проекты подразумевают и профилактическую работу с людьми, у которых имеются опасения о возможном развитии неинфекционных заболеваний (отягощённая наследственность, избыточная масса тела, повышенный уровень глюкозы, повышенное артериальное давление, стресс, малоподвижный образ жизни и неправильное питание). Занятия могут также посетить все желающие. Работа проводится на бесплатной основе.

Обучение проводят высококвалифицированные специалисты центра.

Также предварительная запись производится в регистратуре Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Телефон для справок: 8 8212 44-25-53.

*** График работы школ

"Семейная школа профилактики артериальной гипертонии": понедельник, вторник, среда, четверг - с 15:00 до 16:30, пятница - с 16:30 до 17:30

"Семейная школа профилактики сахарного диабета": понедельник, вторник - с 09:00 до 10:30, четверг - с 17:30 до 18:30

"Семейная школа профилактики когнитивных нарушений": понедельник, вторник, среда - с 16:30 до 17:30

"Семейная школа профилактики стресса "Стоп стресс": четверг, пятница - с 16.30 до 17.30

Кабинет отказа от табакокурения: понедельник, вторник - с 17:30 до 18:30