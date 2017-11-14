Сыктывкарцы довольны результатами благоустройства дворовых территорий

14 ноября 2017 года, 19:50 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Сыктывкарцы довольны результатами благоустройства дворовых территорий.

Всего в этом году отремонтированы территории 30 сыктывкарских дворов и еще 22 - в Эжвинском районе столицы Коми. Жильцы многих домов города подошли к благоустройству комплексно, проголосовав за полный перечень обязательных работ в рамках программы, сообщает администрация Сыктывкара.

Например, по информации жителя дома по улице Интернациональная, 100 Константина Попова, в их дворе заасфальтировали тротуары, где можно не только пройти, но и проехать с детской коляской, не опасаясь машин. Также был сделан въезд во двор, установлены скамейки, урны, заменены бордюрные камни и лампы на светодиодные, дополнительно обустроена ливневая канализация за счет средств города.

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"Я очень доволен реализацией программы благоустройства во дворе нашего дома и хочу выразить благодарность мэрии Сыктывкара и представителям подрядной организации за качественно и в срок выполненные работы", - выразил признательность активист дома.

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Преображенным двором остались довольны и жители дома по улице Кирова, 46.

"Со стороны представителей мэрии и подрядной организации мы встретили доброжелательное отношение и понимание. В ходе работ все наши замечания и просьбы были учтены. Нам расширили и выровняли въезд во двор и проезжую часть, а также сделали уклоны тротуаров так, что теперь вода во время дождей на них не собирается", - рассказала активистка дома Ирина Антоновская.

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Также она отметила, что самое сложное в процессе участия в программе – это проведение общего собрания, сбор подписей жильцов. Но в целом все исполнимо, можно подготовиться и собрать все необходимые документы.

"Наш двор уже дважды проводил субботник. Мы посадили кусты, совместно с управляющей компанией подстригли кусты вдоль пешеходных дорожек выложили дерн, теперь у нас все красиво. Будущей весной планируем высадить цветы", - поделилась И. Антоновская.

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*** Напомним, проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. Сыктывкар получил свыше 177 миллионов, из которых – 2/3 были направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан.

Комиинформ

  Ключевые слова: дворы, дороги
  Рубрика: Общество
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