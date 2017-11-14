Жители Ижемского района активно подключились к тестированию ВФСК ГТО

14 ноября 2017 года, 19:20 | Ижемский
фото администрации Ижемского района

В Ижемском районе прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проводится один раз в неделю.

Основные площадки для тестирования - здание Ижемского РЦДТ и щельюярский межпоселенческий спорткомплекс.

Как сообщают в районном отделе физической культуры и спорта, с начала этого года знаки отличия получили уже более 70-ти человек. Из них самому старшему участнику 65, младшему – 9 лет. Свои спортивные навыки успели проверить представители учреждений культуры, образования, здравоохранения, полиции и прокуратуры.

О ходе организации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в Ижемском районе рассказал специалист ОФКиС Роман Орлов.

"Интерес жителей к ГТО заметно вырос в последнее время – мы каждую неделю принимаем заявки на тестирование. Если раньше у людей была такая позиция "а что мне за это будет", то теперь нам всё чаще говорят "хочу получить значок, что мне для этого нужно сделать". Сегодня ижемцы выполняют нормативы довольно продуктивно, но хочу заметить, что со следующего года критерии для выполнения изменятся и станут сложнее", - поделился он.

Очередной прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" состоится 15 ноября в здании Ижемского РЦДТ. Организаторы будут оценивать такие виды, как поднимание туловища, прыжок в длину с места, наклон вперёд на гимнастической скамье или на полу, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине.

Для выполнения нормативов комплекса необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ВФСК ГТО (для присвоения уникального идентификационного номера), получить медицинский допуск, записаться в центрах тестирования на выполнение испытания. Оставить заявку и получить подробную информацию можно в отделе физической культуры и спорта администрации МР "Ижемский" (e-mail: izhma.gto@yandex.ru, телефон: 98007).

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, село, гто
  Рубрика: Спорт
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