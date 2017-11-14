Свет в конце коридора: как изменилась жизнь обитателей сыктывкарского общежития по 1-й Промышленной

История нашумевшего сыктывкарского общежития по улице 1-й Промышленной получила свое продолжение.

Летом 2017 года администрация города совместно с общественниками от Минстроя Коми провели полное обследование и инвентаризацию этого маневренного фонда. Так как качество работы предыдущей управляющей компании ("Жилвест") мэрию не устроило, был объявлен аукцион на подбор новой организации, которая занималась бы обслуживанием этого жилфонда. Новая УК – ООО "СпецМонтажСервис" - приступила к работе с 1 октября этого года. В наведении порядка помогли волонтеры. Результаты работы, проделанной за пять месяцев, представили общественности и СМИ.

Член жилищной комиссии администрации Сыктывкара, возглавляющая региональный центр "ЖКХ Контроль", Дарья Шучалина рассказала, что руководство мэрии и сотрудники "Городского жилищного центра" с июня этого года провели большую работу для наведения порядка в маневренном жилфонде, к которому относится несколько жилых зданий на территории муниципалитета. Дом по улице 1-я Промышленная, 15 является наиболее сложным, поскольку проблемы по нему накапливались на протяжении последнего десятка лет.

"В рамках рабочей группы, которая была создана по поручению мэра Валерия Козлова, этим летом мы произвели ревизию имущества, а также разобрались с основаниями, по которым там проживали горожане. Выяснили, что далеко у не всех все было в порядке с документами. В результате индивидуально отработали с каждым из более чем сотни человек", - пояснила она.

По ее словам, городские чиновники оказали жильцам всю необходимую юридическую помощь для оформления договоров, дающих право занимать жилые помещения в этом доме.

Главный специалист отдела по вопросам найма жилых помещений муниципального жилфонда "Городского жилищного центра" Елена Щербина добавила, что вопрос по долгам за коммунальные услуги также детально прорабатывается. Дело в том, что с одной стороны люди не имеют права жить в маневренном фонде с неоплаченными счетами, с другой, прошлая управляющая компания выставляла счета за содержание и текущий ремонт, хотя работы качественно не проводились.

Комиссия под эгидой мэрии состояние жилых изнежилась помещений зафиксировала. Задокументированные акты позволят предьявить претензии к прежней компании. Что касается потреблённых коммунальных ресурсов, должникам рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями придется. Как и за какой срок – будет решаться индивидуально с каждой семьей в формате реструктуризации долгов.

июль 2017 года

ноябрь 2017 года

"Заключая договор с новой управляющей компанией, мы предусмотрели нюансы, которые не предусмотрели раньше: она обязана следить за состоянием мест общего пользования – душевыми, санузлами, коридорами. А в счетах будет новая строка – оплата труда вахтера. Это снимет проблему с "шатанием" по этажам неизвестных людей, - пояснила Л.Щербина. – Еще на стадии подписания договора руководство "СпецМонтажСервиса" понимало, что это не тот объект, на котором они будут зарабатывать. И компания готова вкладываться. Так, уже демонтирована часть сантехники и закуплена новая".

июль 2017 года

ноябрь 2017 года

Счета от новой управляющей компании жильцам пока не приходили. Но представитель жилищного центра заверила, что они не будут выше тех, что были ранее – по 5000-8000 рублей за комнату. Кроме того, люди своими глазами видят позитивные изменения и готовы оплачивать эти счета. А за качеством работы новой управляющей компании и дальше будет тщательно следить мэрия.



Всего в общежитии 102 комнаты, относящихся к маневренному фонду Сыктывкара. Договоры на это жилье заключены у 35 семей, некоторые из которых занимают не по одной комнате (на одного члена семьи должно приходиться минимум 6 квадратных метров). После того, как были введены в строй дома для переселенцев из аварийного жилья, семь семей покинуло общежитие. Это позволило "уплотнить" жильцов и перевести проживавших на четвёртом этаже в комнаты на третьем. Благодаря этому верхний этаж теперь освобождён. После уборки его можно будет закрыть до тех пор, пока не понадобится заселить кого-то в пустующие комнаты. Это также позволит упростить поддержание порядка в зданиии.

К сожалению, не все съехавшие из старых комнат жильцы убрались за собой. Поэтому управляющей компании снова "подкинули" работу -брошенные ими вещи и ненужную мебель вывозят на полигон.

"С октября управляющая компания уже вывезла не один грузовик с мусором. Кроме того, к уборке подключились добровольцы – 15 представителей местного отделения "Молодой гвардии" 12 ноября почти три часа выносили отсюда мусор и убирались в освободившихся комнатах. Теперь работа продолжится", - сказала представитель "Городского жилищного центра".

Сами волонтеры отметили, что люди были поражены тому, что кто-то со стороны пришел к ним, чтобы убраться. Некоторые предлагали свою помощь, например, если нужно было спустить по лестнице габаритную мебель. Общественники заверили, что это не последняя подобная акция и предложили депутатам Совета Сыктывкара подключиться – прийти и делом помочь жителям общежития.

Работа по благоустройству на 1-й Промышленной, 15, продолжается: нужно решать вопросы с водонагревателем, объема которого не хватает на всех жильцов для круглосуточного подогрева воды в душевых, с оплатой счетов, с организацией уличного света, с поддержанием чистоты на этажах, в кухнях, санузлах. Но позитивные изменения жильцы уже отмечают.

"Только благодаря ручному режиму управления ситуацией со стороны мэрии и "Городского жилищного центра" на этом объекте наведен порядок, которого не было все прежние годы", - заверила Д.Шучалина.