Свет в конце коридора: как изменилась жизнь обитателей сыктывкарского общежития по 1-й Промышленной

14 ноября 2017 года, 18:15 | Сыктывкар
Фото Елены Кабаковой

История нашумевшего сыктывкарского общежития по улице 1-й Промышленной получила свое продолжение.

Летом 2017 года администрация города совместно с общественниками от Минстроя Коми провели полное обследование и инвентаризацию этого маневренного фонда. Так как качество работы предыдущей управляющей компании ("Жилвест") мэрию не устроило, был объявлен аукцион на подбор новой организации, которая занималась бы обслуживанием этого жилфонда. Новая УК – ООО "СпецМонтажСервис" - приступила к работе с 1 октября этого года. В наведении порядка помогли волонтеры. Результаты работы, проделанной за пять месяцев, представили общественности и СМИ.

IMG_0723.jpg

IMG_0767.jpg

Член жилищной комиссии администрации Сыктывкара, возглавляющая региональный центр "ЖКХ Контроль", Дарья Шучалина рассказала, что руководство мэрии и сотрудники "Городского жилищного центра" с июня этого года провели большую работу для наведения порядка в маневренном жилфонде, к которому относится несколько жилых зданий на территории муниципалитета. Дом по улице 1-я Промышленная, 15 является наиболее сложным, поскольку проблемы по нему накапливались на протяжении последнего десятка лет.

IMG_0797.jpg

"В рамках рабочей группы, которая была создана по поручению мэра Валерия Козлова, этим летом мы произвели ревизию имущества, а также разобрались с основаниями, по которым там проживали горожане. Выяснили, что далеко у не всех все было в порядке с документами. В результате индивидуально отработали с каждым из более чем сотни человек", - пояснила она.

IMG_0830.jpg

По ее словам, городские чиновники оказали жильцам всю необходимую юридическую помощь для оформления договоров, дающих право занимать жилые помещения в этом доме.

IMG_0782.jpg

Главный специалист отдела по вопросам найма жилых помещений муниципального жилфонда "Городского жилищного центра" Елена Щербина добавила, что вопрос по долгам за коммунальные услуги также детально прорабатывается. Дело в том, что с одной стороны люди не имеют права жить в маневренном фонде с неоплаченными счетами, с другой, прошлая управляющая компания выставляла счета за содержание и текущий ремонт, хотя работы качественно не проводились.

Комиссия под эгидой мэрии состояние жилых изнежилась помещений зафиксировала. Задокументированные акты позволят предьявить претензии к прежней компании. Что касается потреблённых коммунальных ресурсов, должникам рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями придется. Как и за какой срок – будет решаться индивидуально с каждой семьей в формате реструктуризации долгов.

obs05.jpg

obs06.jpg

июль 2017 года

IMG_0732.jpg

IMG_0729.jpg

ноябрь 2017 года

"Заключая договор с новой управляющей компанией, мы предусмотрели нюансы, которые не предусмотрели раньше: она обязана следить за состоянием мест общего пользования – душевыми, санузлами, коридорами. А в счетах будет новая строка – оплата труда вахтера. Это снимет проблему с "шатанием" по этажам неизвестных людей, - пояснила Л.Щербина. – Еще на стадии подписания договора руководство "СпецМонтажСервиса" понимало, что это не тот объект, на котором они будут зарабатывать. И компания готова вкладываться. Так, уже демонтирована часть сантехники и закуплена новая".

obs04.jpg

obs03.jpg

июль 2017 года

IMG_0761.jpg

IMG_0800.jpg

ноябрь 2017 года

Счета от новой управляющей компании жильцам пока не приходили. Но представитель жилищного центра заверила, что они не будут выше тех, что были ранее – по 5000-8000 рублей за комнату. Кроме того, люди своими глазами видят позитивные изменения и готовы оплачивать эти счета. А за качеством работы новой управляющей компании и дальше будет тщательно следить мэрия.

Всего в общежитии 102 комнаты, относящихся к маневренному фонду Сыктывкара. Договоры на это жилье заключены у 35 семей, некоторые из которых занимают не по одной комнате (на одного члена семьи должно приходиться минимум 6 квадратных метров). После того, как были введены в строй дома для переселенцев из аварийного жилья, семь семей покинуло общежитие. Это позволило "уплотнить" жильцов и перевести проживавших на четвёртом этаже в комнаты на третьем. Благодаря этому верхний этаж теперь освобождён. После уборки его можно будет закрыть до тех пор, пока не понадобится заселить кого-то в пустующие комнаты. Это также позволит упростить поддержание порядка в зданиии.

К сожалению, не все съехавшие из старых комнат жильцы убрались за собой. Поэтому управляющей компании снова "подкинули" работу -брошенные ими вещи и ненужную мебель вывозят на полигон.

IMG_0810.jpg

IMG_0817.jpg

IMG_0819.jpg

"С октября управляющая компания уже вывезла не один грузовик с мусором. Кроме того, к уборке подключились добровольцы – 15 представителей местного отделения "Молодой гвардии" 12 ноября почти три часа выносили отсюда мусор и убирались в освободившихся комнатах. Теперь работа продолжится", - сказала представитель "Городского жилищного центра".

obs07.jpg

IMG_0754.jpg

Сами волонтеры отметили, что люди были поражены тому, что кто-то со стороны пришел к ним, чтобы убраться. Некоторые предлагали свою помощь, например, если нужно было спустить по лестнице габаритную мебель. Общественники заверили, что это не последняя подобная акция и предложили депутатам Совета Сыктывкара подключиться – прийти и делом помочь жителям общежития.

IMG_0814.jpg

Работа по благоустройству на 1-й Промышленной, 15, продолжается: нужно решать вопросы с водонагревателем, объема которого не хватает на всех жильцов для круглосуточного подогрева воды в душевых, с оплатой счетов, с организацией уличного света, с поддержанием чистоты на этажах, в кухнях, санузлах. Но позитивные изменения жильцы уже отмечают.

IMG_0779.jpg

"Только благодаря ручному режиму управления ситуацией со стороны мэрии и "Городского жилищного центра" на этом объекте наведен порядок, которого не было все прежние годы", - заверила Д.Шучалина.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: маневренный фонд, 1-я Промышленная
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:36 14.11.2017
Минфин Коми проанализировал расходы четырех неэффективных районов
13:38 14.11.2017
В Коми в 2017 расходы на обслуживание госдолга составили 4,3 млрд. рублей
12:28 14.11.2017
К 2020 году Коми перейдет на среднероссийский модельный бюджет, разработанный Минфином РФ


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Зачем покупать увлажнитель воздуха в квартиру
Как выбрать одежду для новорождённого
Назначение и использование календарей

Смотреть все ...


Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Марина. Очень нужна волонтерская помощь. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью





Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео