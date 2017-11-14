Минфин Коми проанализировал расходы четырех неэффективных районов

14 ноября 2017 года, 17:40 | Корткеросский, Сысольский, Удорский, Прилузский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Минфин Коми проанализирован расходы четырех муниципалитетов, которые с 2018 года перейдут под бюджетный контроль Минфина. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном исполнению госпрограммы "Управление государственными финансами и государственным долгом", сообщила министр финансов республики Галина Рубцова.

Напомним, речь идет о Корткеросском, Прилузском, Сысольском и Удорском районах, которые имеют самую значительную в Коми кредиторскую задолженность, в том числе и просроченную. Ручной режим управления обяжет руководителей согласовывать все основные параметры доходов и расходов казны.

По словам министра, ведомство провело полный анализ расходов муниципалитетов и назначило на 17 ноября встречу с руководителями администраций.

"Местные бюджеты не справляются с расходами, которые нарастил республиканский бюджет, - пояснила она. – Мы либо оптимизируем расходы муниципалитетов, либо, если это невозможно, будет искать резервы из республиканского бюджета для оказания помощи местным бюджетам".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: муниципалитеты, минфин, бюджетный контроль
  Рубрика: Экономика
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