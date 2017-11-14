В Минфине Коми высвободят 27 сотрудников. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном исполнению госпрограммы "Управление государственными финансами и государственным долгом", сообщила министр финансов республики Галина Рубцова.

По ее словам, высвобождение сотрудников связано с переходом республиканского бюджета с 2018 года на кассовое обслуживание в Управление Федерального Казначейства по Коми.

"Все счета будет вести Управление Федерального Казначейства по Коми, - пояснила Г. Рубцова. – Это дает нам оптимизацию расходов на госуправление, в частности, в Минфине высвобождается около 27 человек. А в дальнейшем, так как местные бюджеты также перейдут на обслуживание в Казначейство, сэкономить немалые средства, которые закладывали на сопровождение программного управления. Это тоже немалые суммы".